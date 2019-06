Argentina reage, consegue empate heroico contra Escócia e se mantém viva na Copa do Mundo

Escócia e Argentina se enfrentaram nesta quarta-feira (19), no estádio Parc Des Princes, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo D da Copa do Mundo Feminina. As escocesas chegaram a abrir 3 a 0, mas as argentinas buscaram uma reação incrível para fazer 3 a 3.

A Escócia começou no ataque e no primeiro minuto de jogo, após cruzamento, Cuthbert pegou a sobra e chutou para fora. Aos 17, foi a vez da Argentina assustar. Larroquette cabeceou no travessão e no rebote, Jaimes chutou e Alexander fez boa defesa.

As escocesas abriram o placar no lance seguinte, aos 19, com Little. Cuthbert chutou e Correa defendeu. Mas no rebote a camisa 8 mandou para o gol vazio. A Argentina teve a chance aos 24, com Benítez, que arriscou o chute da entrada área, mas a bola foi para fora.

Após o gol, as escocesas continuaram no ataque. Aos 36, Emslie cruzou e Correa saiu do gol para evitar que a bola chegasse até Cuthbert. No minuto seguinte, a atacante foi travada na hora de finalizar.

A Escócia ampliou aos três minutos do segundo tempo. Weir cruzou na área e Beattie cabeceou para o fundo das redes. E quase marcou o terceiro aos 22, novamente com Cuthbert, que driblou Barroso e chutou para o gol, mas Correa salvou.

No entanto, no minuto seguinte saiu o terceiro gol das escocesas. Após cobrança de escanteio, Crichton cabeceou, Correa desviou e no rebote, Cuthbert, livre, mandou para o gol.

Aos 28, começou a reação da Argentina. Ippolito, que havia acabado de entrar, puxou contra-ataque e tocou para Menendez, que chutou para o gol e marcou o primeiro das argentinas. Cinco minutos depois, o segundo gol das argentinas foi marcado por Bonsegundo. Novamente em contra-ataque, a jogadora recebeu na entrada da área e chutou. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

O gol de empate foi já nos acréscimos. Com o auxílio do VAR, a árbitra marcou pênalti para a Argentina. Bonsegundo bateu e perdeu. Mas novamente o VAR entrou em ação e, após analisar o lance, a árbitra mandou voltar alegando que a goleira Alexander se adiantou. Aos 48, Bonsegundo bateu novamente e dessa vez a bola entrou.

Com o resultado, a Escócia terminou em último lugar no grupo, com apenas um ponto, e está eliminada da competição. Já a Argentina terminou em terceiro lugar, com dois pontos, e ainda tem chances de classificação.

Se terminar entre as três melhores terceiras colocadas, avança para a próxima fase. Para isso, terá que torcer para que os jogos entre Tailândia e Chile e Camarões e Nova Zelândia terminem empatados.