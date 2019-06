Holanda bate Canadá e termina líder do Grupo E na Copa do Mundo Feminina

Holanda e Canadá disputaram nesta quinta-feira (20), em Reims, a liderança do grupo E na Copa do Mundo Feminina e por 2 a 1 as holandas garantiram os nove pontos na competição. Já as canadenses ficaram em segundo lugar, com seis pontos. Ambas as gigantes garantiram o passaporte para as oitavas de final.

O primeiro tempo foi parado se comparado com o segundo. As equipes foram bem e aproveitaram as chances, mas ninguém marcou. As norte-americanas saíram na frente e pressionaram durante todo o jogo. Tiveram um pênalti marcado pela árbitra no começo da etapa, mas o VAR foi acionado e a penalidade foi anulada, marcando apenas falta fora da área. Tiveram também um gol anulado aos 20 minutos. O time laranja melhorou na metade do jogo, e tiveram boas chances com Miedema e Van de Donk.

O segundo tempo foi de gols. Logo no começo, aos 9', a Holanda abriu o placar com um gol de cabeça de Dekker. Entretanto, a torcida comemorou apenas alguns minutos, já que o empate aconteceu em seguida com golaço de Sinclair, resultado de uma bela jogada. Para fechar, Lineth Beerensteyn marcou em favor das holandesas, fechando o placar em 2 a 1 e dando a liderança do grupo para a seleção da Europa.

A Holanda enfrenta o Japão nas oitavas de final na próxima terça-feira (25), às 16h, em Rennes. Já o Canadá espera o segundo colocado do grupo F com jogo realizado na segunda (24), às 16h, no Parc Des Princes, em Paris.