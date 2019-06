Reforço na área! Richard chega por empréstimo e é anunciado pelo Vasco

O Vasco tem como novo reforço o volante Richard. Emprestado pelo Corinthians até o final desta temporada, o jogador já treina com o restante do elenco. Com 25 anos, Richard foi um pedido de Vanderlei Luxemburgo para a diretoria vascaína. Os salários do atleta serão divididos entre Vasco e Corinthians.

O volante é o segundo reforço vascaíno para o restante da temporada. O primeiro foi o experiente meia Marquinho, que ao longo da carreira passou por Fluminense, Athletico-PR, Roma e outros clubes.

Richard foi contratado pelo Corinthians no começo de 2019, em negociação com o Fluminense, onde se destacou no ano passado. Pelo Timão foram 17 partidas, mas com boa parte do tempo sendo opção no banco. Com Gabriel e Renê Jr. voltando de lesão, a concorrência ficaria ainda maior no setor, o que ajudou na transferência para o clube de São Januário.

O Vasco voltará a atuar no dia 13 de julho, diante do Grêmio, na Arena, pela 10ª rodada do Brasileirão. Enquanto isso a equipe faz os seus primeiros dias de preparação no CT do Almirante, e depois seguirá para a reta final em Foz do Iguaçu.