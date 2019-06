Na Série C, Santa Cruz e Náutico fazem quarto "Clássico das Emoções" em 2019

Santa Cruz e Náutico se enfrentam neste sábado (22), no estádio do Arruda, às 18h, pela 9° rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Clássico das Emoções será o quarto de 2019, todos por competições diferentes, Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e agora, Série C. Nos tês jogos, três empates.

Se manter no G-4

Desde a chegada do técnico Milton Mendes, o Tricolor ainda não perdeu, foram cinco partidas, três vitórias e dois empates. Série positiva que firmou o Santa Cruz no G-4 da competição.

Carlos Renato e Bruno Ré, estão o departamento médico e estão fora do jogo. O primeiro se recupera de um trauma no tornozelo direito, o segundo se recupera de uma lesão na coxa Cesinha será improvisado na lateral-esquerda. Charles voltará ao time, já que cumpriu suspensão contra o Globo-RN, no último final de semana.

Provável escalação do Santa Cruz: Anderson; Marcos Martins, João Victor, Willian Alves, Cesinha; Charles, Allan Dias, Daniel Costa; Everton, Dudu, Pipico.

Entrar no G-4

O Timbu é o 5° colocado com 11 pontos, um a menos que o Botafogo-PB, que é o primeiro time dentro do G-4, e para entrar no grupo dos melhores colocados, o Náutico terá a dura tarefa de derrotar o rival em sua casa. O volante Jonathan e os atacantes Rafael Oliveira e Matheus Carvalho voltam ao time e viram opção para o técnico Gilmar Dal Pozzo. O time alvirrubro deve ter a mesma escalação do jogo contra o Sampaio Corrêa.

Provável escalação do Náutico: Jefferson; Hereda, Fernando Lombardi, Camutanga, Willian Simões; Josa, Luiz Henrique, Danilo Piris; Thiago, Neto Pessoa, Wallace Pernambucano.