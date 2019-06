Atacante Thalles, que pertencia ao Vasco da Gama, morre em acidente de moto no Rio de Janeiro

Na manhã deste sábado (22), o jogador Thalles, que pertencia ao Vasco, mas estava emprestado à Ponte Preta, morreu após um acidente na Avenida Almirante Pena Boto, no bairro Monjolos, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi entre duas motos. Além do atacante de 24 anos, outra pessoa morreu no local e quatro ficaram feridas. Todos foram levados ao Hospital Estadual Alberto Torres, mas o jogador não resistiu e morreu no local.

O Vasco da Gama se pronunciou nas redes sociais com a seguinte mensagem: ''Ainda chocados com a notícia do acidente, lamentamos profundamente o falecimento do atacante Thalles Lima de Conceição Penha. Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento difícil.''