Pênaltis, VAR e expulsão: Noruega elimina Austrália e vai às quartas da Copa do Mundo

quilíbrio até o apito final. Pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino, Noruega e Austrália se enfrentaram no Stade de Nice, em Nice, nesta sábado (22). A partida terminou em 1 a 1 no tempo normal. Com dois tempos de prorrogação, pênalti não considerado pelo VAR, expulsão da adversária e dois pênaltis perdidos das Matildas. Logo, as norueguesas triunfaram por 4 a 1, nas penalidades.

Tempo normal

Antes do cronômetro marcar um minuto, Sam Kerr ficou frente a frente com Ingrid Hjelmseth, a australiana chutou mas a bola parou nas mãos da goleira. Aos 6', uma bela jogada com Foord, Jerr e Haylay Raso, que viu uma oportunidade para bater para o gol e a arqueira segurou.

As Matildas, tiveram um primeiro tempo onde controlaram o jogo, com troque de passe, posse de bola e tentativas de gol. Até que a sorte, levou a Noruega a celebrar aos 31' o primeiro gol, com Isabell Herlovsen; excelente passe de Karina Saevik, a camisa 9 tirou a bola da goleira e abriu o placar. No último minuto do primeiro tempo, o VAR foi consultado por um suposto pênalti, mas o árbitro de vídeo confirmou que não houve mão na bola. Jogo equilibrado no primeiro tempo.

Bem perto do empate, a Austrália chegou aos 59', quando Kerr estufou as redes, mas estava impedida. As Matildas tentaram, chegaram perto de marcar e a seleção norueguesa conseguiu se manter firme até os 83'. Após cobrança de escanteio, Elise Kelond-Knight mandou uma bomba e deixaram tudo igual.

Mais 30 minutos de jogo

Já no tempo extra, a Noruega teve a primeira chance com Vilde Boe Risa, com 30 metros a jogadora chutou forte e Lydia Williams deu um tapa na bola para salvar a Austrália. E não foi diferente com Hansen; Williams mostrou belíssimo reflexo com uma ótima finalização da camisa 10.

As escandinavas tiveram tempo extra para descansar depois do último jogo e mostrou bem isso em campo durante a prorrogação. Um cartão vermelho apareceu aos 104' para Alanna Kennedy. a número 14 da Austrália, tinha recebido um cartão amarelo por uma entrada em Hansen no início do jogo. Sem muitas chances de gol a segunda metade da prorrogação terminou empatada. Fim da prorrogação. Pênaltis.

Uuuh!

Samantha Kerr, melhor em campo pela Austrália, errou o chute na primeira tentativa. Emily Gielnik teve sua cobrança defendida por Hjelmseth. Steph Catley conseguiu marcar. Do outro lado, a Noruega acertou quatro com: Caroline Graham Hansen, Guro Reiten, Maren Mjelde e Ingrid Syrstad Engen.

Goodbye, mates!

Com a derrota, a Austrália viaja de volta pra casa. Partida incrível das australianas. Com maior posse de bola, belíssimas chutes à gol, e ótimas defesas de Lydia Williams.

Inglaterra x Camarões

Neste domingo (23), as norueguesas irão conhecer o adversário para as quartas de final, Inglaterra e Camarões se enfrentarão em Valenciennes.