Primeiro teste de Jorge Jesus: Flamengo e Madureira farão jogo-treino na Gávea

A primeira oportunidade do torcedor rubro-negro observar como o Flamengo poderá jogar sob comando do novo técnico, Jorge Jesus, será no sábado (29), quando a equipe fará um jogo-treino contra o Madureira, às 10h30 na Gávea.

A atividade será transmitida pelo canal do clube no YouTube, a Fla TV, e poderá ser assistida na sede pelos sócios e pela imprensa. De acordo com o comunicado enviado pelo Rubro-Negro: "o objetivo da direção do departamento de futebol é proporcionar as melhores condições para que a comissão técnica observe atletas e possibilidades para os importantes compromissos do segundo semestre".

O treinador português não poderá contar com Cuéllar, Arrascaeta e Trauco, que estão disputando a Copa América, e pode não ter a presença de Everton Ribeiro, que se recupera de uma pequena lesão no tendão calcâneo (Aquiles) direito.

Trabalhando forte desde o retorno na última quinta-feira (20), o Rubro-Negro se prepara para enfrentar o Athletico-PR, na Arena da Baixada, no dia 10 de julho, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.