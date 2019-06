Brasil sofre gol na prorrogação e acaba sendo eliminado pela França na Copa do Mundo

O Brasil enfrentou, neste domingo (23), a seleção da França pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Conseguindo controlar bem no tempo normal, as brasileiras acabaram levando um gol na etapa final da prorrogação e foram eliminadas, por 2 a 1. Os gols foram marcador por Gauvin e Amandine Henry, enquanto Thaisa descontou.

No primeiro tempo, o Brasil marcou bem e não deixou a França jogar. Aos 22 ', Tamires perdeu a bola para Diani, que conseguiu cruzar. Bárbara perdeu o tempo de bola e Gauvin conseguiu mandar para o fundo das redes, mas o VAR anulou o gol das francesas, alegando que a camisa 13 fez falta na goleira.

O segundo tempo teve o Brasil com o mesmo ritmo dos 45 minutos iniciais. Porém, as francesas conseguiram se aproveitar de uma falha logo no início para sair na frente. Aos 52', Tamires perdeu para Diani, que cruza rasteiro para a Gauvin mandar, sem dificuldades, para o fundo das redes. A reação brasileira não demorou. Aos 63', Debinha cruzou da esquerda, Renard afastou. A sobra foi para Thaisa, que arrematou no canto.

A partida foi para a prorrogação. As jogadoras pareciam não aguentar mais. No entanto, aos 104', Geyse enfiou para Debinha, que saiu na cara do gol e chutou na saída da goleira. Mbock Bathy tirou em cima da linha. Na reta final, veio o grande golpe. Majri cobrou falta na segunda trave, Henry chegou sozinha e mandou para as redes.

A França agora aguarda o vencedor de Estados Unidos e Espanha para descobrir a adversária das quartas de final.