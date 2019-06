Fluminense anuncia Marcão como novo auxiliar técnico

O Fluminense anunciou nesta segunda-feira (24) o retorno de Marcão ao clube. Ele assumirá a função de auxiliar-técnico do futebol profissional em substituição a Léo Percovich, que se desligou do clube há cerca de 10 dias para um projeto profissional fora do Brasil.

Como jogador, Marcão atuou no Fluminense na posição de volante entre 1999 e 2005, quando saiu para jogar pelo Al-Ittihad Doha, do Qatar, retornando em setembro do mesmo ano às Laranjeiras, onde permaneceu até 2006. Atuou em 397 jogos, marcando 22 gols. Além disso, conquistou dois Campeonatos Cariocas, em 2002 e 2005.

Também atuou no clube como auxiliar-técnico, assumindo por vezes como técnico da equipe principal, entre 2014 e 2016. Como técnico, o ex-jogador teve passagens pelo Bangu (RJ), River (PI), Bonsucesso (RJ) e atuou como auxiliar-técnico no Sport Club do Recife.

Dos 46 anos de idade, mais de 28 anos foram dedicados à carreira no futebol. E Marcão tem ainda em seu currículo o curso de Treinadores (licença A/2017) pela Academy CBF e o curso de treinador pelo Sindicato dos Treinadores de Futebol (2007). Atualmente, ele cursa (com graduação prevista para este ano) Educação Física pela UNESA.

Além de Marcão, a comissão técnica de Fernando Diniz conta também com os seguintes auxiliares: Márcio Araújo, Wagner Bertelli e Edevaldo Freitas, além do assistente técnico Marco Salgado.