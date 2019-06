Estados Unidos vencem Espanha com dois gols de pênalti e estão nas quartas do Mundial

Primeira semana do verão europeu e com temperatura alta em Reims, dentro e fora de campo. A partida entre Espanha e Estados Unidos no Stade Auguste-Delaune, pelas oitavas-de-final, terminou com a vitória das americanas. Dois gols de Megan Rapinoe, em pênaltis marcados pelo auxílio do VAR.

Jogo equilibrado em que a espanholas tentaram segurar o empate por mais tempo, mas com um pênalti aos 75', a classificação foi garantida pelas estadunidenses.

Durante os primeiros dez minutos, a partida já mostrava que seria equilibrada. Sustos dos dois lados; aos sete minutos pênalti de Maria Leon em Tobin Heath; a capitã Rapinoe converteu em gol; mas aos nove minutos, a Espanha empatou com Jennifer Hermoso; a atacante encontrou uma oportunidade em um erro de passe da equipe americana e levou uma bomba para gol da adversária. Depois dos gols, a partida esfriou, a seleção americana conseguiu controlar a posse de bola, mas nenhum dos times teve chances de marcar.

Espanha conseguiu pressionar os Estados Unidos com Hermoso, Nahikari, Lucia e Alexia. O empate se manteve, em um segundo tempo morno, sem grandes chances de gol; até que Rose Lavelle foi derrubada por Virginia Torrecilla, dentro da área; o VAR foi solicitado e confirmou a penalidade. Mais uma vez, Rapinoe converteu e marcou o gol da classificação da sua equipe. As espanholas tentaram até o final, um empate, mas sem grandes chances de balançar a rede. As espanholas deram Adeus a Copa do Mundo de Futebol Feminino.

Quartas de final

Classificado para as quartas-de-final, os Estados Unidos enfrenta as donas da casa, França, no dia 28 de junho, às 16h (horário de Brasília).