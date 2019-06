Suécia bate Canadá e avança para as quartas de final da Copa do Mundo

Em uma partida complicada e equilibrada, a Suécia conseguiu garantir a vitória contra o Canadá por 1 a 0, nesta segunda-feira (24) jogando no Parc des Princes, em Paris, pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Com o resultado, as europeias garantiram o passaporte para as quartas e tem pela frente a Alemanha.

Jogo equilibrado e indefinido

O primeiro tempo parecia equilibrado, com boa partida de ambos os times. O Canadá saiu na frente, com desempenho melhor, controlando a partida e buscando chances de abrir o placar, mas muitas vezes faltando técnica. Asllani, Blackstenius e Jakobsson tiveram as melhores oportunidades de cara para a Suécia próximo do final da etapa. Um jogo morno se encaminhou para o intervalo, ainda no zero a zero.

Defesa brilhante e vitória sueca

Com o jogo indefinido, as equipes saíram para jogo. Não demorou para as suecas abrirem o placar. Aos nove minutos, em um belo contra-ataque. Asllani avançou em direção à área e com belo passe para a atacante Blackstenius que, de frente para o gol, mandou para o fundo das redes abrindo o placar.

Com o gol, o Canadá foi para cima e tentou reverter com Beckie, mas foi parada pela goleira sueca. Com vinte da segunda etapa, as canadenses tiveram a chance de empatar com um pênalti marcado após o VAR confirmar o toque na mão de Asllani. Cobrado por Beckie no canto direito, Lindahl acertou o canto e fez a defesa. As suecas tomaram confiança e cresceram no jogo. Aos 30', a árbitra marcou pênalti em favor da Suécia, mas volta atrás e assinala apenas o impedimento de Blackstenius. No fim, as canadenses pressionaram as rivais a todo custo, mas não conseguiram furar a defesa amarela.

Quartas de final

O Canadá se despede do Mundial após duas vitórias e uma derrota no grupo E, com seis pontos na tabela.

O jogo da Suécia contra a Alemanha pelas quartas de final da Copa do Mundo Feminina acontecerá no próximo sábado (29), às 13h30, em Rennes.