Atlético-MG acerta com Chapecoense e anuncia contratação de Bruno Silva

O Atlético-MG contratou, por empréstimo, o atacante Bruno Silva, de 19 anos, que pertence à Chapecoense. O jogador vem com passe fixado em R$ 2,5 milhões de euros e o Galo terá prioridade de compra de 50% dos direitos econômicos federativos do atleta. O contrato valerá até o dezembro de 2020. A informação foi revelada pelo portal GloboEsporte.com.

Assim como aconteceu com o volante Igor Maduro no ano passado, Bruno Silva fará parte, em um primeiro momento, da equipe sub-20 do Alvinegro. A ideia é de que o jogador vá para o profissional apenas em meados em 2020.

Pela equipe catarinense, Bruno disputou 54 jogos e marcou apenas dois gols. Ele foi artilheiro da Copa do Brasil sub-17, em 2017. Devido às boas atuações, ele passou a ser utilizado no elenco principal da Chapecoense.

Na atual temporada, ele perdeu espaço no plantel do Verdão do Oeste a possibilidade de uma transferência foi vista com bons olhos pela diret oria. Vale ressaltar que, em 2018, o jogador trabalhou com o diretor de futebol Rui Costa - na época funcionário da Chapecoense.