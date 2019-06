Alberto Valentim prega união e promete transparência em apresentação ao elenco do Avaí

Novo técnico do Avaí, Alberto Valentim teve seu primeiro contato com o elenco nesta terça-feira (25). Horas depois, toda a delegação do clube se deslocou para Águas Mornas, na Grande Florianópolis, onde o time fará sua inter-temporada. Os atletas avaianos se reapresentaram para avaliações físicas na segunda (24), após cerca de dez dias de folga por conta da Copa América.

Em conversa com o grupo de jogadores, Valentim explicou os motivos para aceitar o convite para treinar o Avaí, e destacou o tempo que terá para preparação antes do time entrar em campo. "A minha decisão de vir para cá foi ter o tempo de treinamento, as sessões de preparação, que serão fundamentais para a gente atingir um novo patamar", ​disse.

O treinador adotou uma postura firme, mas de união e transparência para que todos consigam ajudar o Avaí a buscar sus objetivos na temporada. "Tudo que vai acontecer no jogo, será muito treinado. Vou procurar acelerar o máximo que eu puder para atingirmos o nosso objetivo. Nada será da boca para fora. Eu já estive desse lado aí de vocês. A nossa fala será direta. Tudo que a gente falar, será feito. Podem me cobrar. Vai ser tudo muito direto e transparente em prol do Avaí, do nós, não vai existir o eu", reforçou.

O Avaí fica concentrado em Águas Mornas até o dia 5 de julho. O primeiro jogo do clube após a Copa América será fora de casa contra o Fortaleza, no dia 13/07, às 21h. O Leão ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro após nove rodadas, com apenas quatro pontos conquistados.