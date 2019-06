Itália derrota China e avança às quartas de final da Copa do Mundo Feminina

A Itália levou a melhor em Montpellier e venceu a China nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Com gols de Giacinti e Aurora Galli, as italianas fizeram 2 a 0 e garantiram vaga nas quartas da competição. Agora, elas aguardam as vencedoras do confronto entre Holanda e Japão, que jogam às 16h desta terça-feira.

Um gol a cada tempo

Com a bola rolando, a Azurre pressionou as chinesas na primeira etapa. Aos 9 minutos, Giacinti ficou na cara do gol e balançou as redes, mas a arbitragem assinalou impedimento, anulando o tento. Aos 12’, a mesma atleta aproveitou bobeira da defesa adversária e arriscou de fora da área, quase acertando o ângulo.

Após ficar no quase duas vezes, a Itália chegou ao gol. A defesa chinesa bobeou mais uma vez e a bola sobrou para Bartoli, que foi parada pela goleira, no rebote, Giacinti mandou para o fundo da rede, abrindo o placar na partida. Em desvantagem, a China foi em busca do empate. Aos 27’, Yan Wang finalizou da entrada da área, mas a goleira italiana conseguiu mandar para escanteio.

Aos 41’, Shanshan Wang cobrou falta, mandando a bola na trave, mas a arbitragem já marcava impedimento do ataque chinês. No último lance de perigo da primeira etapa, Li avançou na área, mas chutou em cima da defesa.

No segundo tempo, a Itália ampliou o placar logo aos 3 minutos de jogo. Aurora Galli arriscou de fora da área e acertou o canto da goleira Peng. Apesar de ter maior controle do jogo, a única chance de maior perigo da China foi aos 15’. Shuang também arriscou de longe, quase diminuindo a vantagem adversária. As italianas ainda assustaram nos minutos finais, quando Giacinti limpou a marcação e mandou o chute, mas a goleira Peng ficou com a bola.