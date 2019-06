CSA oficializa Ricardo Bueno após atacante rescindir com Ceará

Se reforçando para o retorno do brasileirão, o CSA anunciou a contratação do atacante Ricardo Bueno. O jogador de 31 anos estava no Ceará e rescindiu o contrato no começo da semana, após perder espaço na equipe.

Na atual temporada, Ricardo Bueno marcou 10 gols em 23 partidas com a camisa do Vozão. A direção do CSA busca melhorar o desempenho ofensivo da equipe, já que foram apenas três gols marcados em nove jogos disputados.

Ricardo Bueno é do Azulão! O atacante de 31 anos, com currículo recheado de gols, agora faz parte do Maior de Alagoas!



Com passagens por Palmeiras, Atlético-MG e Ceará, Ricardo chega pra reforçar o CSA na sequência da temporada. 🔵⚪ pic.twitter.com/5xnDo559np — CSA (@CSAoficial) 26 de junho de 2019

Bastante experiente. Além do Ceará, Palmeiras e Atlético-MG são alguns dos clubes que estão em seu currículo. Ricardo se junta aos atacantes paraguaios Rodolfo Gamarra e Julián Benítez, e ao volante Jean Cléber, todos esses contratados durante a pausa para a Copa América.

Precisando se recuperar na competição, o Azulão enfrentará o Corinthians em São Paulo, no dia 14 de julho. Até o retorno do Brasileirão, o CSA realizará um amistoso contra o Sport, no próximo domingo (30), na Ilha do Retiro, às 15h30.