Atual presidente, Sérgio Sette Câmara tentará reeleição no Atlético-MG

Faltando cerca de 18 meses para o fim do mandato do presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, já é articula, internamente, uma sequência no cargo mais importante do clube, segundo apurado pelo site Superesportes.

A próxima eleição para presidente no Galo só ocorrerá, provavelmente, entre novembro e dezembro de 2020. Até lá, o mandatário atleticano busca ganhar a confiança da torcida com conquistas dentro de campo; em um ano e meio de gestão, Sette Câmara não conquistou nenhum campeonato.

Vale ressaltar que, o atual presidente do Atlético-MG tem o nome bem visto entre os conselheiros do clube e até do ex-presidente e atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil. Não se sabe ainda quem poderá formar a chapa com Sérgio Sette Câmara. Acredita-se que o atual vice-presidente do Galo, Lásaro Cândido deva ocupar outro cargo na cúpula alvinegra.

Sérgio Sette Câmara foi eleito presidente do Atlético-MG no dia 11 de dezembro de 2018. Ele assumiu o cargo deixado por Daniel Nepomuceno. Na época, ele havia derrotado seu opositor Fabiano Ferreira, com 266 votos contra 41. Ele foi eleito para o triênio 2018-2020.