Com dois gols de Rapinoe, Estados Unidos batem França e vão às semis da Copa do Mundo Feminina

França e Estados Unidos se enfrentaram nesta sexta-feira (28), no estádio Parc Des Princes. A partida foi válida pelas quartas de final da Copa do Mundo Feminina. As americanas venceram por 2 a 1 e avançaram. Já as donas da casa deram adeus a competição. Os gols do triunfo foram marcados por Rapinoe, duas vezes. Renard descontou para a França.

Os Estados Unidos abriram o placar logo aos quatro minutos, em cobrança de falta. Rapinoe cobrou direto, a bola passou por todo mundo e entrou. A equipe francesa demorou para se recuperar e tinha dificuldades para tentar o ataque.

Aos 12', as francesas chegaram com Majri, que cruzou na área e Le Sommer cabeceou. No entanto, a bola saiu fraca e a goleira Naeher fez a defesa. Aos 16', as americanas responderam, com Rapinoe, que dava bastante trabalho na partida. Ela apareceu na área e Bouhaddi saiu do gol para evitar o segundo.

A partida passou a ficar mais morna, com a França tentando o ataque, mas parando na marcação das americanas. Aos 32', as donas da casa chegaram após cobrança de escanteio. Thiney bateu e Henry cabeceou, mas a bola foi para fora.

Aos 40', Bussaglia cobrou falta e Naeher defendeu sem problemas. No minuto seguinte, as americanas tentaram o segundo com Mewis, que ganhou de Renard, mas cabeceou para fora.

As americanas começaram o segundo tempo no ataque e logo no primeiro lance quase ampliaram. Mewis chutou e Bouhaddi espalmou. No rebote, Heath chutou e a goleira francesa tirou com o pé.

Aos sete, chance para a França. Thiney cobrou escanteio e Le Sommer cabeceou para fora.No lance seguinte, mais uma chance francesa. Torrent cruzou fechado e Naeher não chegou. Le Sommer chutou e novamente para fora.

A França continuou pressionando e aos 18', Gauvin passou pelas zagueiras e cabeceou. Naeher fez boa defesa.

Mesmo com a pressão, as americanas ampliaram no minuto seguinte. Heath recebeu o passe de Morgan e cruzou para Rapinoe fazer o seu segundo gol na partida.

Aos 29', as americanas chegaram ao terceiro gol, mas foi anulado. Dunn cruzou para Heath que mandou para o gol. No entanto, a lateral estava impedida.

A França tentou diminuir aos 34', com Le Sommer. A jogadora recebeu o cruzamento, mas acabou chutando para fora. Mas no minuto seguinte, as francesas chegaram ao gol com Renard. Thiney cobrou falta na área e a zagueira cabeceou para o fundo das redes.

Na próxima fase, os Estados Unidos enfrentam a Inglaterra, que venceu a Noruega. A partida, válida pela semifinal da competição, será na próxima terça-feira (2), em Lyon, às 16h (de Brasília).