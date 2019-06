Em jogo frio, Ferroviário e Botafogo-PB empatam na Série C

Partida válida 10ª rodada da Série C, disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

INCIDENCIAS : Partida válida 10ª rodada da Série C, disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

Ferroviário e Botafogo-PB empataram sem gols, na tarde deste domingo (30), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Marcado pelo equilíbrio, o confronto não teve grandes emoções, mas Peixe e Belo ainda tiveram gols anulados.

Mesmo sem conseguir vencer diante de seu torcedor, o Tubarão da Barra segue líder do Grupo A, com 20 pontos. Na próxima sexta-feira (5), às 20h, o Ferroviário terá o Santa Cruz pela frente no estádio do Arruda, em Recife.

Já o Belo, por sua vez, se mantém no G-4, apesar de ter uma partida a menos. Nesta quarta-feira (3), às 19h, o time paraibano enfrenta o Náutico, no estádio dos Aflitos, na capital pernambucana, em jogo adiado da oitava rodada da competição. O Botafogo-PB ocupa a 3ª posição e soma 16 pontos.

Gol anulado e falta de emoção

Jogando em casa, o Ferroviário tomou a iniciativa do jogo e balançou a rede do Botafogo-PB no início da partida. Edson Cariús avançou e conseguiu a finalização para o gol, mas a arbitragem marcou falta do atacante do Tuberão sobre o zagueiro William Goiano e anulou o lance.

A resposta do Belo veio através de Felipe Alves. O centroavante Alvinegro acertou um lindo chute e obrigou Nícolas a realizar uma grande defesa para salvar o Tubarão da Barra.

Na reta final do primeiro tempo, a partida caiu de produção. Como as duas equipes diminuíram o ritmo, o jogo não ganhou novas oportunidades ofensivas e terminou sem gols na etapa inicial.

Curiosidade

Após o intervalo, Juninho e Felipe Alves acabaram entrando em campo com a numeração da camisa trocada. O meio-campo, que utiliza o número 21, vestiu a 27, enquanto o atacante herdou o número do meia. Quando perceberam, os dois trocaram as camisas.

Mais um gol anulado e jogo sonolento

Apesar do reinício agitado, Ferroviário e Botafogo-PB não conseguiram produzir chances efetivas no início do segundo tempo. Neílson ainda chegou a assustar a torcida do Tubarão da Barra. Edson Cariús tentou, mas não conseguiu responder à altura.

Quando a partida estava começando a ganhar uma característica monótona, as duas equipes acordaram. Edson Cariús recebeu um belo lançamento e bateu, mas Saulo realizou uma grande defesa. Em seguida, Nando recebeu de Marcos Vinícius, tirou de Nícolas e marcou, mas a arbitragem anulou o lance ao assinalar impedimento.

Antes do apito final, Lucas Mendes cobrou lateral para a grande área. Após um bate-rebate, Saulo, mais uma vez, salvou o Botafogo-PB e evitou o gol da vitória do Tubarão da Barra, além de garantir um ponto para o time paraibano.