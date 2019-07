Brasil e Argentina fazem Clássico das Américas no Mineirão por vaga na final

Nesta terça-feira (02), o Mineirão será palco de um dos maiores clássicos do mundo, Brasil e Argentina se enfrentam pela semifinal da Copa América às 21h30. O vencedor vai encarar Chile ou Peru, no Maracanã no próximo domingo (06).

As duas equipes voltam a se enfrentar no Mineirão após quase três anos, o último jogo foi pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo na Rússia. O Brasil venceu por 3 a 0, com gols de Philippe Coutinho, Neymar e Paulinho.

Voltar a disputar uma final!

A Seleção Brasileira tenta voltar a uma decisão de Copa América após 12 anos, quando chegou em 2007 contra a própria Argentina e venceu por 3 a 0. Nesse período, foram três edições, caiu nas quartas de finais em 2011 e 2015, em 2016, ficou na fase de grupos.

Para voltar a disputar a grande final, a equipe comandada por Tite terá o maior rival pela frente, a Argentina de Lionel Messi. Para o confronto o treinador brasileiro volta a contar com Casemiro, que cumpriu suspensão no jogo contra o Paraguai, além de Richarlison, que se recuperou da caxumba. Fernandinho é dúvida, o volante se recupera de uma entorse no tornozelo direito.

Provável escalação do Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Felipe Luís; Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho; Gabriel Jesus, Everton, Roberto Firmino.

Embalo!

Após início com uma derrota e um empate, a Argentina parece ter encontrado a fórmula da vitória na Copa América. Nos últimos dois jogos, duas vitórias contra Catar e Venezuela. O técnico Lionel Scaloni deverá repetir a formação do último jogo contra os venezuelanos.

Provável escalação da Argentina: Armani, Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Paredes, De Paul e Acuña; Messi, Agüero, Lautaro Martínez.