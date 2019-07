Diretoria do Atlético-MG discute novo contrato com Chelsea e Nathan fica fora dos treinos

O meia Nathan não participou do último treino do Atlético-MG realizado nessa segunda-feira (1°), em Vespasiano. O jogador, que tinha contrato de empréstimo apenas até 30 de junho com o Galo, aguarda uma posição do Chelsea - clube que detém os direitos do atleta - para um possível novo compromisso. A ideia é de que um novo vínculo de seis meses seja assinado.

Desde de que o Alvinegro voltou aos treinos na intertemporada que se iniciou no último dia 24, Nathan vinha treinando normalmente na Cidade do Galo. Durante esse período, conversas entre o pai/empresário do atleta e o diretor de futebol Rui Costa, foram realizadas, no entanto, nenhum acordo foi formalizado. É de interesse das duas partes uma continuidade do atleta de 23 anos em Belo Horizonte.

Até que um acordo seja fechado, Nathan não participará dos treinos comandados pelo técnico Rodrigo Santana. O meia chegou ao clube em julho do ano passado, porém, apenas em 2019 que o jogador conseguiu destaque no elenco. Utilizado de segundo volante pelo ex-técnico Levir Culpi, Rodrigo Santana também vem aproveitando o jogador desta maneira. Pelo Atlético-MG, ele acumula 24 partidas e dois gols anotados - ambos na atual temporada.

O elenco do Atlético-MG trabalha visando as próximas semanas que serão decisivas. No próximo dia (11), o alvinegro faz a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o rival Cruzeiro. Na última semana do mês, os jogadores jogam as oitavas de final da Copa Sul-Americana, contra o Botafogo.