Com show de Naeher e Morgan, EUA vencem Inglaterra e estão na final da Copa do Mundo

E elas estão lá novamente! Inglaterra e Estados Unidos se enfrentaram nesta terça-feira (2), no Parc Olympique Lyonnais, em Lyon. A partida foi válida pela semifinal da Copa do Mundo Feminina. As americanas venceram por 2 a 1, chegando à quinta final de Copa de sua história. Press e Morgan marcaram os gols da vitória; White marcou para as inglesas.

Primeiro tempo para frente

As americanas começaram pressionando. Aos três minutos, Lavelle invadiu a área, passou por Stokes e chutou. A goleira Telford fez a defesa. Aos nove, abriram o placar com Press, que substituiu Rapinoe no time titular. Na jogada do gol, O’Hara cruzou na cabeça da atacante, que mandou para o fundo das redes.

Elas ainda tentaram ampliar aos 15’, com Lavelle. A jogadora recebeu na entrada da área e chutou para fora. Mas foram as inglesas que empataram a partida aos 18’, com White. Mead cruzou para a atacante, que igualou o placar.

A seleção americana voltou a pressionar e aos 24’ teve a chance com Lavelle. Após erro da zaga inglesa, a jogadora pegou o rebote e chutou da entrada da área. Mais uma vez Telford salvou. Mas aos 30’, as americanas voltaram a frente no placar. Horan cruzou na área e Morgan subiu mais que a zaga inglesa e cabeceou para o gol, sem chances para Telford.

A Inglaterra respondeu aos 32’. Walsh chutou de fora da área e Naeher espalmou para escanteio. Aos 35’, foi a vez dos Estados Unidos. Lavelle tocou para O’Hara, que tentou o cruzamento, mas Bronze tirou de cabeça.

Segundo tempo tenso

Na volta do intervalo, a primeira chance foi com as inglesas, aos três minutos. Mead cobrou falta, Bright desviou de cabeça e White tentou o chute. Naeher fez a defesa, mas a auxiliar já havia marcado impedimento na jogada.

Aos 14’, as americanas quase marcaram o terceiro. Telford saiu jogando errado e Press pegou a bola e bateu para o gol. No entanto, a bola acabou indo para fora. Aos 21’, a Inglaterra chegou ao gol de empate. Scott tocou para White, que chutou para o gol. Mas após analisar o lance no VAR, a árbitra anulou o gol alegando impedimento da atacante inglesa.

Mais uma chance: as inglesas tiveram novamente a chance do empate aos 32’, com White. Kirby tocou para Stoker, que cruzou rasteiro. A atacante inglesa, na cara do gol, furou. Aos 35’, novamente o VAR entrou em ação. A árbitra foi verificar um possível pênalti em White. Após a análise, a penalidade. No entanto, na cobrança, Houghton bateu e Naeher fez a defesa.

A Inglaterra passou a pressionar nos minutos finais. Aos 40’, Daly tocou para Parris, que foi desarmada. No rebote, Kirby chutou, mas foi bloqueada pela zaga. E a equipe ficou com uma a menos no lance seguinte. Bright foi expulsa após cometer falta em Alex Morgan e levar o segundo cartão amarelo.

Na final

Com a vitória, as americanas estão na final da competição e esperam as vencedoras do confronto entre Holanda e Suécia. A partida será na quarta-feira (3), às 16h, também em Lyon. Já a final ocorre no próximo domingo (7), às 12h.