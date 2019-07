São Paulo desiste da contratação do lateral Adriano

O lateral brasileiro Adriano não está mais na mira do Tricolor. Após muitas tentativas de acordo, e frustradas conclusões, o clube acabou desistindo da contratação do jogador. Um dos motivos para que a negociação não avançasse, foi o pedido de salário do atleta, e as condições financeiras do clube paulista.

Adriano foi revelado pelo Coritiba, onde jogou duas temporadas, e já foi vendido para o Sevilla, da Espanha. Se destacou, e foi jogar na lateral do gigante espanhol, Barcelona. Após seis temporadas, acabou perdendo espaço, e em 2016, foi jogar no Beşiktaş, da Turquia.

Hoje, Adriano está sem clube, e foi sondado pelo alvinegro praiano desde o começo deste ano. As conversas de um futuro acerto retornaram. O presidente do Peixe, José Carlos Peres, teria conversado com o jogador, que teria demonstrado muito interesse em jogar no Santos. O clube estaria disposto a pagar quase R$500 mil por mês para ter o lateral esquerdo.