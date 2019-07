Antes da volta do Brasileirão, Palmeiras encara Guarani em amistoso

Guarani x Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas- SP, às 19h. Este não será o primeiro trabalho que o Palmeiras teve durante esta pausa. No último final de semana foi realizado um jogo-treino contra o Oeste, onde o Verdão ganhou por 2 a 1 (Deyverson e Arthur Cabral).

O Guarani é o time do interior que mais enfrentou o Palmeiras, foram 187 jogos, desde o primeiro encontro. A última vez que os dois se encontraram, em 2012, foi valendo vaga para a semifinal do Campeonato Paulista, onde o time do interior surpreendeu com um gol olímpico e saiu com a classificação.

O time do Palmeiras voltará aos jogos oficiais no dia 10 contra o Internacional, no Allianz Parque, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Logo em seguida, no final de semana, o Palmeiras terá de enfrentar o São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. E dia 23/07 vai até a Argentina, enfrentar o Godoy Cruz para disputar o primeiro jogo das oitavas de final, da Copa Libertadores.

Palmeiras terá a oportunidade de testar todo o elenco

A equipe de Luiz Felipe Scolari, terá alguns desfalques para este amistoso, como o recém-promovido Iván Angulo, e o zagueiro Gustavo Gómez, que recebeu uma semana de descanso, após se reapresentar no clube. O zagueiro paraguaio chegou até às quartas de final, onde foi eliminado para o Brasil, em uma disputa de pênaltis. O lateral Diogo Barbosa que era dúvida, após sofrer uma pancada no jogo-treino, realizou as atividades normalmente nesta terça-feira.

Os jogadores que não atuarem neste amistoso contra o Guarani, terão a oportunidade contra a equipe do Operário-PR, jogo-treino que será realizado na Academia de Futebol, no dia 04/07, às 15;30.

A provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Zé Rafael e Deyverson.Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Guarani vive má fase

O Guarani não vive um bom momento nesta temporada. É o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro Série B, conquistando apenas 5 pontos, em oito rodadas. Nos últimos cinco jogos, a equipe só somou 1 ponto, foram quatro derrotas e um empate.

O jogo amistoso servirá para as duas equipes testarem seus atletas, o técnico do Guarani, Roberto Fonseca, poderá contar com o novo centroavante Michel Douglas , e uma figura reencontrará o time do Palmeiras, o lateral Armero, que deverá ser titular nesta partida.

A provável escalação do Guarani: Kléver, Lenon, Ferreira, Bruno Silva e Armero; Ricardinho, Igor Henrique, Arthur, Diego Cardoso e Vitor Feijão; Michel Douglas.Técnico: Roberto Fonseca.