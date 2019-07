De volta após dez anos, Kappa vestirá Botafogo a partir de setembro

A Kappa solicitou ao Botafogo um prazo de 90 dias para a produção de 100 mil uniformes. Com o acordo firmado desde abril, válido até maio de 2021, a parceria entre a empresa italiana e o Glorioso é para a produção de materiais esportivos que substituirá a Topper.

Apesar da pressa do clube para começar a comercialização dos materiais e sua utilização para o semestre final de 2019, somente a partir de setembro acontecerá a troca de fornecedores. O Botafogo já anunciou que lançará uniformes oficiais com uma linha de produção popular pela metade do preço referente aos kits mais refinados.

Patrocinador Master

Sem patrocínio no espaço de maior valorização para propagandas no uniforme desde fevereiro, após o fim do contrato com a Caixa, o Botafogo deve permanecer sem patrocinador master durante a temporada. Divulgado pelo GloboEsporte.com, negociações foram feitas durante os últimos meses, mas não houve acordo nos valores oferecidos.

Com a situação financeira prejudicada, dirigentes alvinegros e profissionais de marketing adotam cautela para tratar do assunto, visando não desvalorizar a marca do clube.