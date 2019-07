Vitinho celebra apoio de Jesus e destaca experiência com o técnico: "Tem tentado extrair o melhor"

Na reta final da preparação durante a Copa América, o Flamengo treinou novamente na última terça-feira (2), no Ninho do Urubu. Titular sob comando do interino Marcelo Salles, Vitinho concedeu entrevista coletiva após a atividade e comentou sobre as vaias que recebeu na vitória sobre o CSA, antes de marcar seu gol, na última rodada antes da parada do Brasileirão.

"Fui vaiado em determinado momento contra o CSA, nenhum atleta quer passar por isso. Mas há males que vêm para o bem. Fiz um bom jogo, veio o gol e voltamos felizes para casa. As situações com a torcida vão aparecer, mas a reação depende de mim. Tenho procurado reagir da melhor maneira. Não serei o primeiro nem o último a ser vaiado. Tento ter a melhor postura em relação a isso".

Desde a chegada de Jorge Jesus, o camisa 11 vem recebendo muita confiança do treinador, e sendo escalado como titular no jogo-treino contra o Madureira, onde marcou dois dois três gols da vitória rubro-negra, 3 a 1, e agradeceu o apoio do treinador:

"Fico feliz pela confiança do Jorge Jesus. Pude jogar bastante tempo contra o Madureira e fiz dois gols. Tem sido legal a experiência com um treinador da Europa no Brasil. Ele tem tentado extrair o melhor de mim e de todos no Flamengo. É logico que são apenas 12 dias de trabalho, ele ainda tem muitas coisas para nos passar. Tenho me concentrado para tentar todas as mensagens dele, tem sido importante".

Sobre os treinos do português, o atacante destacou alguns pontos, como a intensidade e a forma como os treinamentos estão acontecendo, deixando claro que, apesar de ainda estar no começo, os jogadores já estão sendo beneficiados pelo trabalho:

"O Jorge Jesus tem marcado os treinos mais cedo porque tem escurecido rápido e queremos aproveitar o tempo. Costumo chegar 1h30 antes do treino. A intensidade que ele pede é alta, então o treino é fundamental. Tem sido muito pegado e duro. Mas já estamos começando a colher os frutos com velocidade e intensidade".

Visando a segunda parte da temporada, que terá início na próxima semana, Vitinho destacou o que está fazendo para poder contribuir ainda mais com o Rubro-Negro nas três principais competições que o clube carioca ainda disputa em 2019:

"Espero continuar dando sequência e evoluir, ter mais tempo em campo e aproveitar. Tenho me cobrado muito na preparação e concentração. Quero ir bem, ter sequência, ajudar o Flamengo e ser o que todos esperam de mim".

Por fim, ao falar sobre a manutenção da sua importância na recomposição, destacou um conselho do treinador sobre a parte defensiva, principal deficiência da equipe no primeiro semestre, ainda sob comando de Abel Braga:

"Não muda muito o meu comportamento, porque continuo tendo que recompor, a segunda linha tem que estar bem postada. Então temos que recompor muito rapidamente para cobrir o espaço. As características da posição são as mesmas. O Jesus tem nos falado: “Quem defende bem ganha títulos. Quem só joga bem para frente ganha jogos, mas não títulos".

Na próxima quarta-feira (10) às 21h30, o Flamengo voltará a campo contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Até o momento, o Rubro-Negro terá apenas o lateral-direito Rafinha como novidade, e ainda espera contar com Everton Ribeiro, que se recupera de uma pequena lesão no tendão direito.