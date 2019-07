Alex Morgan brilha e americanas confirmam favoritismo

A Copa do Mundo Feminina 2019 conheceu a sua primeira finalista. Estados Unidos venceu a Inglaterra por 2 a 1 nesta terça-feira (02), em Lyon, e agora espera para saber quem irá enfrentar no próximo sábado (06), em Nice, às 12h. Com gols de Christen Press e Alex Morgan, as americanas seguiram para a próxima etapa. White descontou.

Com um primeiro tempo dominado pelas americanas, aos 10 minutos o gol de Press, a substituta de Rapinoe, saiu, de cabeça, deixando as inglesas com dificuldade para reação. Demorou para voltarem ao jogo. A pressão das norte-americanas era forte, impedindo que as rivais trabalhassem corretamente o ataque. A melhora veio aos 19' com o empate. Com o cruzamento perfeito de Mead, e um simples toque de White, o placar ficou igual.

O rendimento das americanas caiu após o empate, deixando as inglesas se aproveitarem e trabalhar melhor as jogadas na metade da etapa. A recuperação veio somente com o gol de Alex Morgan, aos 30'.

VAR em ação e jogo complicado

O segundo tempo foi diferente. As inglesas tentaram colocar pressão logo no início, mas sem sucesso. Foi a hora das americanas retomarem o controle, não deixando as rivais chegarem em sua defesa. Com 2 a 1 no placar, White tentou empatar o jogo, mas o VAR entrou em ação. A árbitra anulou o gol por impedimento da jogadora.

A segunda chance veio com um pênalti marcado em cima de White. Porém, Naeher impediu a festa das inglesas. A goleira brilhou ao defender a cobrança no canto direito.

A Inglaterra conseguiu melhorar e levar pressão até o final da etapa, até ter problemas com uma jogadora expulsa. Bright recebeu o vermelho em falta dura em Alex Morgan. As americanas seguiam segurando o placar, enquanto com uma a menos, foi difícil para as europeias completarem jogadas e ataques eficazes.

Empate na artilharia

Ao marcar ainda na primeira etapa, White foi para seis gols na competição, chegando ao posto de artilheira. Porém, a aniversariante do dia, Alex Morgan, virou o placar e igualou-se a inglesa. As duas seguem empatadas na artilharia do Mundial.

As americanas estão na final e agora esperam o resultado do jogo entre Holanda e Suécia que acontece nesta quarta-feira (03), às 16h, em Lyon. A final acontece no sábado (06), às 12h, em Nice.