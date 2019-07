Holanda faz partida equilibrada e conquista sua primeira final no mundial

Holanda e Suécia se enfrentaram, nesta quarta-feira (3), no Parc Olympique Lyonnais, pela semifinal da Copa do Mundo Feminina. As seleções levaram a partida para a prorrogação e as holandesas venceram por 1 a 0.

+ Holanda bate Suécia na prorrogação e encara Estados Unidos em final da Copa do Mundo

As equipes conseguiram fazer um duelo equilibrado, no geral, mas as Leoas foram evoluindo ao longo do jogo e conseguiram levar a melhor, apresentando números um pouco mais positivos do que as adversárias, como maior posse de bola (56%) e mais chutes no gol (15 das holandesas contra 11 das suecas), garantindo a vaga na grande final da competição.

O ataque holandês apresentou maior rendimento, embora tenha se posicionado antecipadamente com maior frequência, estando em condição de impedimento algumas vezes, diferente da Suécia, que esteve impedida somente uma vez durante toda a partida. Já as defesas foram os setores mais equilibrados do jogo, com números bem semelhantes.

A equipe mais faltosa foi das escandinavas, o que demonstram que a seleção trabalhou de forma mais ofensiva em comparação à adversária.

Jackie Groenen foi a jogadora da partida, por ter feito o gol, após um chute cruzado, que levou a Holanda à final pela primeira vez na história.

A Holanda enfrentará os Estados Unidos na final, que acontecerá no próximo domingo (7), às 12h, no mesmo estádio da semifinal desta quarta-feira (3), Parc Olympique Lyonnais. Já a Suécia, no sábado (6), disputará a terceira colocação do torneio, também às 12h, contra a Inglaterra, no Allianz Riviera.