Análise: pragmático, Brasil chega à final da Copa América

O Brasil está na decisão da Copa América. A equipe pentacampeã do mundo bateu a Argentina na última terça-feira (2), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, por 2 a 0, tornando-se o primeiro finalista da competição. Gabriel Jesus e Roberto Firmino marcaram os gols da vitória brasileira.

Mesmo com o resultado favorável, a Seleção Brasileira não conseguiu apresentar um futebol convincente e viu a equipe albiceleste ser superior na partida. Lembrando o Corinthians de 2012 contra o Chelsea, o Brasil, no maior estilo Tite, agarrou-se numa vantagem mínima, segurou o resultado e demonstrou efetividade ofensiva para garantir a classificação.

Um gol e nada mais

Diante de uma partida equilibrada, a Seleção Brasileira teve dificuldades na criação de jogadas desde o início do confronto. Os argentinos apresentaram uma certa rispidez na marcação e em cada bola dividida. Os jogadores do Brasil acabaram sendo caçados, com Gabriel Jesus sendo o maior alvo.

Acontece que a Argentina também não conseguiu criar. Num jogo bastante equilibrado, o diferencial poderia decidir, e não deu outra. Daniel Alves apareceu e construiu metade do gol marcado por Gabriel Jesus na primeira finalização do Brasil na partida.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Após a conquista da vantagem no placar, a Seleção Brasileira resolveu não atacar, jogando apenas pelo resultado atual. Com isso, a defesa, que mais uma vez se apresentou bem, contou com a sorte quando Agüero cabeceou e acertou o travessão.

Timão na final da Copa América

Quando a bola rolou para o segundo tempo, ficou ainda mais nítido que o Brasil adotou o estilo Corinthians 2012. O time não quis atacar, esperou ainda mais a Argentina em seu campo de defesa e fez a partida ganhar um personagem principal: Alisson.

O goleiro brasileiro defendeu, de forma espetacular, uma cobrança de falta impecável efetuada por Lionel Messi. O craque ainda chutou uma bola na trave e protestou quando Firmino ampliou a vantagem da Seleção Brasileira. Uma imagem captada por um celular mostra que Daniel Alves, no início da jogada que gerou o segundo gol do Brasil, derruba Agüero sem bola dentro da área.

Foto: Lucas Figueredo/CBF

Se o Brasil sentou na vantagem mínima, com 2 a 0 no placar a equipe de Tite só queria o apito final para comemorar a classificação. Pragmática, a Seleção volta a apresentar um futebol monótono, lembrando até os bons tempos - ou não - da segunda passagem de Luiz Felipe Scolari.

A decisão

O último título da Copa América conquistado pela Seleção Brasileira ocorreu em 2007. Na ocasião, a equipe não vinha apresentando um bom futebol e acabou desencantando na decisão. Resta esperar que essa coincidência aconteça no próximo domingo, às 17h, no Maracanã, contra Chile ou Peru, e que o Brasil faça valer o amplo favoritismo que já tem, independentemente do adversário.