São Paulo negocia direitos de imagem atrasados com jogadores

O Tricolor está tendo problemas para acertar a dívida em relação aos direitos de imagem dos atleta. A Diretoria tenta resolver este problema, contando com o dinheiro fruto das negociações como, a do centroavante Lucas Pratto (River Plate), e a do meia Petros (Al Nassr). O clube também receberá cerca de R$ 24 milhões, por ser clube formador do lateral Éder Militão, que recentemente foi vendido ao gigante espanhol, Real Madrid.

Além disso, na venda do zagueiro Maicon, e do meia Thiago Mendes, foi combinado nos contratos, que caso os atletas jogassem um determinado número de jogos, e ajudassem os novos clubes na classificação para a Champions League, o Tricolor receberia, no caso, cerca de R$3,2 milhões.

A eliminação precoce na Copa Libertadores , e na Copa do Brasil, também pode ser relacionada à crise de fluxo de caixa do clube. Já que era esperado que o time fosse até às quartas das duas competições, e consequentemente, arrecadaria com premiações e rendas da bilheteria.

Todos esses valores seriam a solução para a dissolução da dívida entre os atletas. Raí, diretor executivo do clube, mostrou transparência ao conversar com os jogadores e explicar a situação, porém, ainda não foi determinado um prazo para o pagamento. No entanto, os jogadores mostram tranquilidade e entendem a situação do time. Não esboçam nenhum descontentamento, diante de até três meses de atraso.

O tema é tratado com muito cuidado, para evitar críticas, já que foi passado antes da janela de transferência, que o clube não gastaria com nada, no momento. Mesmo assim, o clube foi às compras e acertou a contratação do atacante Raniel, do Cruzeiro, fazendo com que surgisse dúvidas, principalmente da torcida, nas redes sociais.