Cruzeiro e Atlético-MG fecham acordo no valores para ingressos da Copa do Brasil

A menos de uma semana do primeiro confronto válido pela fase de quartas de final da Copa do Brasil 2019, Cruzeiro e Atlético-MG definiram algumas das questões até então pendentes relativas à venda e disponibilização de ingressos para seus torcedores em ambas as partidas.

As equipes irão se enfrentar nos dias 11 de julho, no Mineirão, e 17, na Arena Independência. Wagner Pires de Sá, Presidente do Cruzeiro Esporte Clube - e Sérgio Sette Câmara, Presidente do Clube Atlético Mineiro, chegaram a um acordo para que a definição fosse possível e o martelo fosse batido.

Mesmo com a reunião agendada para a discussão do clássico agendada para segunda-feira (8), o acordo foi firmado com antecedência. Com o trato, ambos os clubes decidiram em conjunto praticar valores semelhantes nos ingressos para as torcidas visitantes nas partidas decisivas.

No primeiro jogo, dia 11, a torcida atleticana terá três setores para escolher na hora de adquirir os ingressos como visitantes. O “Roxo Superior” (Portão A) sairá por R$150,00, “Laranja Superior” (Portão F) por R$80,00 e “Laranja Inferior” (Portão F) por R$60,00.

Para a torcida do Cruzeiro os valores serão de R$ 120 a inteira e R$ 60 a meia-entrada. Na sexta-feira (12), os Sócios 5 Estrelas poderão resgatar a prioridade de aquisição.