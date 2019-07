São Paulo derrota Cuiabá em jogo-treino no Morumbi

São Paulo e Cuiabá se enfrentaram, na tarde desta sexta-feira (5), em um jogo-treino, realizado no Morumbi. O Tricolor derrotou o Auriverde pelo placar de 3 a 1, com gols de Alexandre Pato, Tchê Tchê e Vitor Bueno. Gilmar descontou para a equipe do Mato Grosso.

Na primeira etapa, o São Paulo entrou em campo com Tiago Volpi; Hudson, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Alexandre Pato e Pablo.

A novidade no amistoso foi que Alexandre Pato e Pablo atuaram pela primeira vez juntos com a camisa do time paulista. O atacante que foi contratado do Athletico-PR no final do ano passado, se recuperou de uma cirurgia para retirada de um cisto na coluna lombar.

O São Paulo abriu uma vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo. Com a equipe reserva na segunda etapa, o resultado foi de 1 a 1.

Além desse jogo-treino, o Tricolor também enfrentou o São Bento durante a recessão da Copa América. O time do Morumbi também venceu o outro amistoso, pelo placar de 4 a 2.