Conheça os pontos fortes da Suécia na busca pelo terceiro lugar da Copa do Mundo

Derrotada pela Holanda na semifinal da Copa do Mundo Feminina, a Suécia disputa o terceiro lugar da competição neste sábado (06). As adversárias serão a Inglaterra, que perderam para as americanas na mesma fase.

A equipe sueca não possui um ataque tão forte, visto que dos dez gols marcados, cinco foram contra a Tailândia. Dos 97 chutes, apenas 35 foram ao alvo. Já a defesa não levou muitos gols, apenas cinco. Média de menos de um por partida.

Na fase de grupos, o destaque foi a meio campista Kosovare Asllani, de 29 anos. A jogadora, que atua no Linkoping FC, marcou dois gols, além de duas assistências. Asllani, inclusive, foi eleita a melhor da partida contra a Tailândia, que terminou com o placar de 5 a 1 para as suecas.

Nas oitavas, o nome do jogo foi a goleira Hedvig Lindahl, de 36 anos. As suecas venceram as canadenses por 1 a 0. Lindahl garantiu a vitória com diversas defesas difíceis, incluindo a defesa de um pênalti batido por Beckie.

Se Lindahl fechou o gol, Stina Blackstenius marcou o gol que garantiu a classificação da equipe para as quartas de final da Copa do Mundo. E na fase seguinte, marcou um dos gols que levaram as suecas à semifinal. As suecas bateram as alemãs.