Análise: americanas exalam confiança e levam título do Mundial 2019

O mundo conheceu neste domingo (07) a equipe campeã da Copa do Mundo Feminina 2019. Por 2 a 0, a os Estados Unidos venceram a Holanda no Estádio Olímpico de Lyon, na França. Com gols de Rapinoe e Lavelle, este é o quarto título das norte-americanas. Já o time laranja chegou pela primeira vez em uma final.

Pressão americana

Essa é a definição do primeiro tempo. As americanas pressionaram as rivais e saíram em busca do gol com um ataque perigoso e poder ofensivo, com chances claras de gol. Porém, não esperavam uma atuação perfeita e muito foco da goleira Sari Van Veenendaal, da defesa laranja e uma marcação forte e firme, principalmente na veterana Rapinoe. Destaque para trabalho o ofensivos de Morgan.

Segundo tempo de gols

A decisão ficou para o segundo tempo. Foi através do pênalti cometido em Alex Morgan dentro da área que a cena mudou. O VAR foi acionado e a árbitra assinalou a penalidade. Rapinoe cobrou e abriu o placar. Com o resultado, as norte-americanas ganharam força e foram para cima, deixando as holandesas desorganizadas por partirem em busca do empate e abrirem espaços. Lavelle aproveitou e marcou o segundo. Foi mais difícil ainda para as europeias tentarem abrir o placar, já que esbarraram em uma defesa organizada das campeãs.

No minutos finais da partida, as americanas já não tinham o mesmo ritmo ofensivo do começo do jogo. Apresentavam problemas na finalização em lances decisivos e perdiam gols fáceis, muitas vezes de frente com o gol. A goleira holandesa também foi responsável por segurar o placar. Os Estados Unidos mostraram confiança do começo ao fim do jogo, além de experiência com um time organizado e eficiente, tanto em campo quanto no banco.

Destaques

Van Veenendaal foi o destaque holandês. Se não fosse pela atuação segura da goleira, as americanas poderiam ter ampliado o placar para uma goleada. Já do lado das campeãs, Rapinoe mostrou ser uma líder experiente e levou perigo para as rivais com jogadas ofensivas.

Tetra, os Estados Unidos foram campeões também em 1991, 1999 e 2015.