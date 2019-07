Com grande atuação de Everton, Brasil vence Peru e se sagra campeão da Copa América

FINAL DA COPA AMÉRICA BRASIL 2019 DISPUTADA EM JOGO ÚNICO NO ESTÁDIO MARACANÃ, NO RIO DE JANEIRO/RJ.

Se Romário decidiu a Copa América de 1989, contra o Uruguai, dessa vez Everton Cebolinha foi o grande destaque da final de 2019, contra o Peru, no Maracanã.

Com gols de Everton, Gabriel Jesus e Richarlisson o Brasil venceu a seleção peruana por 3 a 1 e levantou seu nono troféu da competição sul-americana. Guerrero ainda descontou de pênalti para os peruanos.

Brasil na frente do marcador

Brasil iniciou o primeiro tempo com dificuldades de trocar passes no meio de campo. O Peru taticamente colocava praticamente todos seus jogadores no campo de defesa, mas até que conseguia chegar perto da área trocando passes e apostava muito em Trauco pelo lado esquerdo.

Com 13 minutos, em grande jogada de Gabriel Jesus, o atacante botou Miguel Trauco para dançar com um drible desconcertante e cruzou para Everton Cebolinha que apareceu por trás da defesa e empurrou para o gol sem chances para o goleiro peruano. Brasil 1 a 0 Peru.

O Peru continuou com seu estilo de jogo de não sair para marcar os zagueiros brasileiros quando tinham a bola. O Brasil só era pressionado quando a bola passava do meio de campo. A Seleção Brasileira então trocava passes, tentando a melhor oportunidade de infiltrar por trás dos zagueiros.

Em outra jogada pela lateral, mas dessa vez na esquerda Alex Sandro tabelou com Firmino que cruzou para Coutinho. O meia desviou a bola para o gol e saiu tirando tinta da trave. O Peru então passou a marcar pressão desde a saída de bola brasileira e até impôs certa dificuldade para a seleção canarinho sair tocando e em algumas jogadas, Marquinho e Thiago Silva tiveram que dar chutões na direção do ataque. Mesmo assim, o Brasil continuava sendo mais perigoso do que os peruanos no ataque.

Aos 40', Peru mais uma vez fez boa jogada pela direita e, após o cruzamento, Thiago Silva dá o carrinho e acaba tocando com a mão na bola. Pênalti para a seleção peruana que Guerrero coloca para o fundo das redes. Brasil 1 a 1 Peru.

O Brasil não se deixou abater e logo em seguida virou a partida. Arthur roubou a bola no meio-campo, avançou e enfiou com maestria para Gabriel Jesus, que ajeitou e tira do goleiro Gallese! Brasil 2 a 1 no Maracanã!

Everton faz grande jogada e Richarlisson define o título

Nos 45 minutos finais, o Peru decidiu sair mais para o jogo de olho no empate. Em uma das primeiras ações do segundo tempo Carrillo cruza para Guerrero, mas a bola vai muito forte e sai pela linha de fundo. Mas o Brasil também levava perigo. Em boa jogada, Coutinho recebeu ótimo passe dentro da área, ajeitou e bateu. A bola passou com muito perigo pelo lado direito do gol de Gallese.

Aos 25', após uma disputa de bola no alto com Tapia, Gabriel Jesus desloca o volante e recebe o segundo cartão amarelo e acaba expulso. O time brasileiro reclama muito e o atacante sai de campo revoltado com a marcação do árbitro. Mesmo com a desvantagem numérica, o Brasil conseguia controlar o jogo ficando com a bola a maior parte do tempo. Os peruanos começaram a chegar mais duro nos minutos finais do jogo e o árbitro só levava na conversa quando marcava as faltas.

O gol que sacramentou o título brasileiro não poderia ter mais representatividade. Everton fez grande jogada e foi derrubado dentro da área. Richarlisson,quese recuperou de uma caxumba durante a Copa América, bateu com categoria e colocou no fundo da rede. A jogada e o gol são indicativos da renovação que teremos nos próximos anos na Seleção Brasileira.