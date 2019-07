Na lanterna da Série B, Vitória recebe Cuiabá em busca da segunda vitória na competição

Nesta terça-feira (09), o Vitória recebe o Cuiabá às 19h15, no Barradão, pela 9° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Será a primeira partida dos dois clubes após a parada da Copa América. A equipe baiana ocupa a lanterna da competição, já o time Auriverde, está na 15° posição.

Sair do sufoco!

O rubro-negro baiano ocupa a lanterna da Série B com apenas quatro pontos em oito jogos, para piorar a situação, o Vitória tem a pior defesa entre os 20 clubes da competição, no total, foram 19 gols sofridos, uma média de 2,3 por jogos.

Martín Rodríguez, Chiquinho e Baraka, que foram contratados durante a parada da Copa América, já estão regularizados e podem estrear nesta terça-feira. Durante a pausa, também houve saídas. Gabriel Silva, Leandro Vilela e Andrigo deixaram o clube. O técnico Osmar Loss não contará com Ruan Levine, que fez uma cirurgia no joelho, Wesley, que teve um entorse no joelho, Felipe Garcia, com uma lesão muscular e Matheus Silva, com uma lesão na panturrilha.

Provável escalação do Vitória: Martín Rodríguez; Van, Everton Sena, Zé Ivaldo, Capa; Gabriel Bispo, Marciel, Marcelo, Felipe Gedoz, Ruy; Anselmo Ramon.

Alerta ligado!

Próximo da zona do rebaixamento, o Cuiabá ligou o sinal de alerta, já que a última vitória foi dia 4 de maio, contra o Operário-PR por 2 a 1. Até a parada para a Copa América, foram seis jogos, com quatro derrotas e dois empates. Para a partida, o técnico Itamar Schülle não contará com o volante Magno, que foi emprestado para o Luverdense e Jaílson, que também saiu por empréstimo e foi jogar a Série C, só que pelo Santa Cruz. Outro nome que deixou o time mato-grossense foi o atacante Rodrigo Fumaça, que acertou com o Ituano.

Além de saídas, o Cuiabá contratou o zagueiro Anderson Conceição, o lateral-direito Léo e o atacante Gilmar, que estava no Perak, da Malásia. O jogador de 30 anos já está regularizado e pode enfrentar o Vitória.

Provável escalação do Cuiabá: Victor Souza; Toty, Ednei, Alef, Danilo Silva; Djavan, Alê, Jean Patrick; Felipe Marques, Hugo, Damian Escudero.