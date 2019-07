Zagueiro Gabriel destaca campanha do São José na segunda divisão do Paulista

Na segunda fase da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, o São José chega com uma boa campanha, se classificando em segundo no grupo 5, porém não terá vida fácil. No grupo 12, a equipe empatou a primeira rodada fora de casa contra Matonense e agora terá dois jogos seguidos em casa, contra José Bonifácio e Flamengo/SP, respectivamente. O zagueiro Gabriel ressaltou que a expectativa é grande e chega embalado para a segunda fase do campeonato.

"A expectativa é das melhores. Fizemos uma boa primeira fase para chegarmos embalados na segunda, sabendo da dificuldade que encontraríamos", disse o atleta, que completou dizendo sobre a importância de pontuar fora e garantir os três pontos no Estádio Martins Pereira. "Sabíamos que ia ser um jogo difícil, fomos pra pontuar e foi muito importante o empate fora de casa. Agora é trabalhar forte e aproveitar essa sequência em casa, não podemos deixar escapar os 6 pontos".

Mas Gabriel sabe que nada está ganho e que é preciso manter o foco e ter cautela nos próximos jogos. "Como eu venho falando pro grupo todo, toda cautela é pouca. Por ser um campeonato muito igualado, temos que manter os pés no chão e continuar focado. Sabemos que não vai ser fácil, mas estamos preparados para enfrentar quem vier", declarou o camisa 3.

A equipe está na 3ª colocação do grupo 12, com um ponto, e enfrenta José Bonifácio na próxima segunda-feira (15), às 15h, no Estádio Martins Pereira, em São José. O jogo é válido pela 2ª rodada da segunda fase.