O mercado do Santos após a Copa América

O Santos utilizou o recesso da Copa América para enxugar o elenco de jogadores não encorpados nos planos de Jorge Sampaoli, e de quebra, reforçar o grupo com atletas para qualificar o leque de opções da comissão técnica para a sequência da temporada 2019.

Chega

Evandro, meia de 32 anos, vem do Hull City como o único reforço até então.

Promessa da base, o atacante Allanzinho foi um dos destaques do time sub-20 e é um pedido de Sampaoli para integrar a equipe principal.

Rumores

Em negociação com o Flamengo, o volante Ronaldo é o nome pautado no clube para ser um candidato a substituir Jean Lucas que também veio do rubro-negro. As conversas estão em andamento, mas o clube carioca não deseja liberar o meio campista facilmente para o Santos.

O lateral esquerdo Adriano, do Besiktas, é um desejo antigo do clube e uma oferta já é estudada pelo empresário do atleta, Fabio Santanna, que afirma a aproximação do jogador com o alvinegro.

Ao menos mais três reforços são planejados pela diretoria. Apesar das questões financeiras implicarem, o Peixe já trouxe bons nomes na temporada, como Marinho e Uribe.

Saídas

Rodrygo que estava negociado com o Real Madrid, já está na Espanha. Cléber Reis acertou sua ida por empréstimo ao Oeste. Felippe Cardoso também emprestado, foi cedido ao Ceará. Vecchio se acertou com o Al-Itthiad (EAU) e Jean Lucas, que pertencia ao Flamengo, foi vendido ao Lyon (FRA).

Kaike Rocha deve ser o próximo a deixar o Peixe. O zagueiro negocia com a Sampdoria (ITA). Perto do final de contrato, a venda de R$6,2 milhões é a melhor opção do que esperar o vínculo terminar e sair de forma gratuita.