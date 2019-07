Após primeiro título pelo Brasil, Tite afirma: "Eu me tornei técnico da Seleção hoje"

Enfim, o Brasil pode comemorar o título da Copa América que não vinha desde 2007. Neste domingo (7), a Seleção Brasileira venceu o Peru por 3 a 1, com gols de Everton, Gabriel Jesus e Richarlison para o Brasil e Paolo Guerrero descontou para os peruanos. Pela nona vez, a equipe canarinha foi campeã do maior torneio continental.

O técnico Tite concedeu entrevista coletiva após o título e falou sobre as dificuldades enfrentadas na partida contra o Peru. E pauta pela Argentina, o treinado também falou da arbitragem da final que, segundo ele, foi abaixo do esperado.

"Teve problema no momento da expulsão (de Gabriel Jesus nos segundo tempo). Não falo isso com insatisfação. Foi um árbitro extremamente pressionado e descriterioso. Era notório. Com as situações diferentes que acabam acontecendo, com um pênalti que não foi pênalti, e ela (a equipe) passa por cima de tudo isso. Ela passou por cima da qualidade do Peru. O Peru só perdeu para nós. E às vezes a gente pega e rotula a equipe por ranking da Fifa e não avalia o momento. Da solidez e da qualidade do trabalho do Gareca. O descritério da arbitragem foi notório."

Sobre as polêmicas das declarações de Lionel Messi acerca de um possível favorecimento ao Brasil na Copa América e que a Argentina deveria ir para a final, Tite foi categórico.

"Aquele que reputei como jogador extraordinário, extraterrestre, coloquei dessa forma, ele tem que ter um pouco mais de respeito e tem que entender e aceitar quando é vencido. Nós fomos prejudicados em uma série de jogos, inclusive na Copa do Mundo. Então, muito cuidado. Estou respondendo diretamente. Estou respondendo pela grandeza que ele tem. Jogamos limpo contra a Argentina o tempo inteiro. Ele foi expulso de forma injusta. Não merecia. Quem merecia era o Medel. Então, só um cuidado. Tivemos que passar pela arbitragem hoje também. Fizemos gol legal contra a Venezuela, todos colocaram assim. Hoje, não foi pênalti do Thiago (Silva). Mas passamos por cima. Calma, cuidado. Respeito."

Antes da partida o comandante da Seleção Brasileira havia dito que se tornaria técnico ao comandar a equipe em uma final no Maracanã e depois do apito final ele explicou a sensação desta conquista.

"É uma satisfação grande dividir a alegria. Eu começo pela parte final. Não encaro crítica como alguém que está contra mim. É do processo democrático na busca por crescimento. Palavra de honra, tenho isso claro. São divergências de opiniões. Há um monte de formas de ganhar, de jogar bem. O que gosto é que somos fiéis a uma ideia de futebol, que é consistente e busca resultados sem abrir mão de criação, e no processo criativo, traduzir em gol. E de consistência. No segundo tempo teve hoje... Eu me tornei técnico da seleção hoje. Pelo simbolismo do templo. O templo maior do futebol. É inimaginável, eu não tenho adjetivo para traduzir essa felicidade"

"Fizemos por merecer esse título da Copa América"

Alguns jogadores falaram com a imprensa após serem campeões do torneio continental e destacaram principalmente a união do elenco brasileiro, agradeceram ao apoio das famílias de cada um e também sobre o sentimento de, para muitos, o primeiro caneco pela Seleção Canarinho.

Casemiro

"Tem que exaltar o grupo e até mesmo os jogadores. Não é normal que depois de perder a Copa do Mundo e manter o treinador pode mostrar que com o tempo pode ganhar alguma coisa. Tem que dar uma ênfase nisso. E ganhar um título com a Seleção Brasileira é um título que qualquer criança almeja. Eu via Ronaldo, Mauro Silva, Roberto Carlos e até o Cafu, que estava no Maracanã. Sem dúvida, é um título muito importante. Antes de começar a competição, nós falamos que para precisar ganhar a competição é preciso vencer seis jogos. Primeiro, você tem que ter uma equipe sólida e isso facilita pela qualidade dos nossos jogadores. Acho que a gente conseguiu conquistar um time sólido, depois disso, os gols saem naturalmente".

Alisson

"Primeiro de tudo o sentimento que vem é gratidão, gratidão a Deus, sempre me deu oportunidades, também aqui (na seleção). Não me exaltar nos elogios ou me abalar nas críticas. Senti uma confiança muito grande com os que trabalharam ao meu lado. Tiveram a confiança de me colocar para jogar. A história de cada jogador do Brasil é de superação incrível de todos. Sempre trabalhei, quieto, focado, não respondi a ninguém, mas também não me vitimizo. A cobrança é por excelência, por vitória, já que sou o goleiro da Seleção Brasileira. O Peru fez uma grande partida, lutamos muito, fizemos por merecer esse título da Copa América. É muito importante dar continuidade a este trabalho".

Richarlison

"Minha primeira competição, ainda mais aqui no Brasil, na nossa casa. Mesmo com as dificuldades, eu estava com o pensamento de entrar em campo e jogar. Todos os companheiros me ajudaram. Todo dia que eu acordava e ia direto olhar no espelho para ver se o caroço tinha sarado. Quero agradecer a Deus e aos companheiros. Dedico o gol do título para a minha bisavó. Momento marcante que ficará para sempre na minha memória. Esqueci o nome dela, estou muito emocionado", disse o esquecido Richarlison, que após a entrevista voltou e confirmou o nome de sua bisavó. "É Julita o nome dela. Um beijo para ela".

Arthur

"Desde o começo da competição, eu já havia dito que o nosso objetivo era esse. É incrível, indescritível. Acho que todo trabalho valeu a pena e a gente faria o dobro, se fosse necessário. Todo mundo está de parabéns. O entrosamento que a gente batia na tecla o tempo todo. Agora, todo esse trabalho é visto nos jogos. Não é uma jogada ensaiada, porque uma roubada de bola não tem como treinar, é do jogo".

Everton

"Só tenho a agradecer a Deus e à minha família nesse momento. Eu tenho me capacitado o tempo todo. No último jogo, eu fiquei apagado e fiquei muito chateado com minha atuação. Coloquei na minha cabeça que teria me entregar, independente de gol. Tive que suar, dar o sangue para os meus companheiros. Vale parabenizar nossa equipe pela grande partida".

Gabriel Jesus

"Quero pedir desculpas a quem estava em volta. Não pensei em ferir ninguém, não feri ninguém, mas coloquei em risco. Espero que entendam, extrapolei um pouco, mas o VAR não caiu. Você está em campo, faltando uns 25 minutos, foi um encontro normal de bola. Às vezes não dão nem falta. É complicado. Poderia evitar, mesmo não sendo nada. Amadureci muito em segurar a emoção, mas tratando de título, seleção, no Maracanã... Não trato como volta por cima. Aprendi depois da Copa, vim melhor mentalmente, trabalhei bastante no (Manchester) City, consegui focar novamente no futebol. Feliz por fazer parte desse grupo, merece muito. conquistamos com suor, agora é curtir bastante".