Seleções sul-americanas conseguem bater de frente com europeias?

Com o término da Copa América, onde se viu o Brasil sendo campeão mesmo sem o seu principal jogador, além de se provar uma seleção com uma defesa sólida, onde em toda a competição levou apenas um gol. Mas com todas essas características fica uma pergunta no ar. Será que as seleções sul-americanas estão no mesmo nível das seleções europeias?

Quando um jogador se destaca em algum time brasileiro, não demora muita para que este seja vendido para times europeus, o mesmo fato acontece nos demais países sul-americanos. Apesar de ser uma perda para o futebol local, a melhora desse jogador é nítida por treinar e competir com atletas de um maior nível. Nesta Copa América, tivemos vários atletas que realizaram boas ou até mesmo grandes temporadas europeias.

No Brasil, a zaga titular do PSG, Thiago Silva e Marquinhos, além de outros destaques em seus times. Colômbia, com James Rodriguez desequilibrando com seus passes perfeitos. Grandes nomes uruguaios como Cavani, Suárez e o pequeno Torreira. Além do melhor jogador do mundo, Lionel Messi e companhia na seleção argentina.

Todos esses craques em campo seria certeza de uma grande competição com disputas intensas e vários gols marcados. Mas na realidade, poucos jogos encantaram de fato os torcedores, que viram seus craques desapontarem.

Se compararmos amistosos das oitos seleções que passaram para as quartas da Copa América, entre o mundial da Rússia e a atual competição sul-americana, foram realizados apenas quatro jogos contra seleções do velho continente, sendo três derrotas e uma vitória, esse triunfo contra a limitada República Tcheca.

Com amistosos marcados contra seleções inferiores, fica difícil observar alguma melhora nas seleções sul-americanas. Mesmo tendo jogadores de alto nível, é de extrema importância que essas seleções enfrentem mais seleções europeias, pois como se faz com o jovem jogador que sai do seu país para Europa, só terá o máximo exigido dele, se atuar com os melhores.