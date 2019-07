Rodriguinho passará por cirurgia e desfalca Cruzeiro por tempo indeterminado

O meia Rodriguinho, do Cruzeiro, passará por uma cirurgia na região lombar. O atleta sofria com incômodos na região, desde o mês passado, inclusive ficando fora das últimas partidas, antes da pausa do Campeonato Brasileiro. A última vez que o meia participou foi no dia 26 de maio, na derrota para a Chapecoense, por 2 a 1, no Independência.

O processo cirúrgico acontecerá nesta sexta-feira, em um hospital da capital mineira. O médico Cristiano Menezes, o mesmo que realizou um procedimento semelhante no Wallace, jogador de vôlei, realizará a cirurgia.

O médico do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina comentou a situação do atleta, que vinha tendo seu rendimento prejudicado.

“O Rodriguinho vem apresentando um quadro de lombalgia rebelde a tratamento conservador. Com os exames, detectamos que ele desenvolveu uma protusão discal aguda e todas as medidas de tratamento conservador possíveis foram realizadas, inclusive tratamentos locais, através de bloqueio. Infelizmente, essa linha de tratamento não surtiu o efeito que a gente queria, com o atleta ainda com sintomas, algo que vem prejudicando seu rendimento. Diante disso, pedimos a avaliação de um especialista, o Dr. Cristiano Menezes, que é de confiança do nosso departamento, e ele achou que, neste momento, a melhor conduta é o tratamento cirúrgico”, informou.

Nesta semana, o jogador passou por um exame, que detectou a necessidade da intervenção cirúrgica. Não há prazo para o retorno aos gramados.