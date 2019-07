Após derrota para Criciúma, jogadores do Coritiba pedem amadurecimento

O Coritiba saiu derrotado do Estádio Heriberto Hülse na noite da última terça-feira (9), quando enfrentou o Criciúma, em jogo válido pela nona rodada da Série B 2019. A parada para a Copa América não parece ter feito bem à equipe, já que os mesmos erros puderam ser encontrados. Um dos fatores que fez o Coxa sair com a derrota foi o recuo excessivo após marcar o primeiro gol, fazendo com que o Criciúma tivesse mais posse de bola e atacasse mais.



“Acontece, né? A gente tem que aprender com os erros, porque isso já aconteceu. Não foi a primeira vez que a gente toma um gol no final do jogo. A palavra certa é que o time precisa amadurecer. Tem que começar a amadurecer faz tempo. Saber que quando chega no fim do jogo acabou. Como disse o Wanderley Luxemburgo: ‘fura a bola’, sai daqui com um ponto para os dois jogos em casa. Temos que amadurecer o mais rápido possível”, lamentou Rodrigão.



Após o gol de Thiago Lopes logo no inicio do segundo tempo, o técnico Umberto Louzer decidiu fazer algumas alterações, deixando o time mais defensivo. Depois disso, o Tigre cresceu e buscou a virada.



“Temos que aprender. Tem que saber que quando estamos com o resultado favorável, tem que jogar da mesma forma. Saber sofrer um pouco mais. Temos mais uma semana para treinar isso aí e se Deus quiser vamos buscar os três pontos contra o São Bento”, completou o camisa 9.



Quem também comentou o mau resultado e criticou a retranca foi o goleiro Wilson.



“Mais uma vez foi vacilo nosso. Saímos na frente, recuamos. Demos espaço para o Léo Gamalho e a gente sabia que era o diferencial do time deles. Tomar esse gol de bola parada não pode acontecer. Temos que corrigir para os dois jogos em casa. Temos que trabalhar e voltar a vencer para subir na tabela novamente”, enfatizou.



A derrota deixa o Coxa longe do G4, na nona colocação, com 12 pontos, quatro atrás do primeiro time dentro do grupo de acesso, o Sport. O São Bento é o adversário na próxima rodada, no Couto Pereira, terça-feira (16), às 19h15.