No último minuto, Criciúma vira sobre Coritiba no Heriberto Hülse

Com direito a emoção até o último suspiro, o Criciúma venceu o Coritiba na noite dessa terça-feira (9), por 2 a 1, em partida disputada no Estádio Heriberto Hülse, válido pela nona rodada da série B do Campeonato Brasileiro, a primeira após a Copa América. Thiago Lopes abriu o placar para os visitante, mas Léo Gamalho e Liel garantiram o triunfo para os mandantes.

Etapa inicial morna

Durantes os primeiros minutos, a estratégia do Tricolor prevaleceu sobre o Coxa Branca, com uma marcação apertada no campo ofensivo, que dificultou a saída de bola do adversário. Na primeira boa chegada, em cobrança de falta, Marlon chutou rasteiro no canto direito e obrigou Wilson a fazer boa defesa, espalmando para escanteio.

A resposta da equipe verde e branca veio apenas com o fim da primeira etapa. Após um bate-rebate na área, a bola sobrou nos pés de Juan Alano, livre, que tentou o cruzamento, mas Luiz se antecipou bem a jogada e afastou o perigo.

Segundo tempo movimentado

O intervalo pareceu fazer bem aos dois times, já que o ânimo mudou completamente e o segundo tempo começou muito movimentado. Antes mesmo do primeiro minuto, Thiago Lopes arriscou um chute, que contou com um desvio na zaga, matando o goleiro e morrendo no fundo da rede, abrindo o placar do confronto.

Depois de sofrer o primeiro, o Tigre se lançou ao ataque durante todo o resto do confronto, estabelecendo pressão em busca do empate. Aos 31', Marlon cruzou na esquerda, a zaga afastou errado, Daniel Costa tentou o rebote de voleio, mas muito fraco, jogando na cabeça de Julimar, que na entrada da pequena área cabeceou forte, mas Wilson defendeu no meio do gol.

Dois minutos depois veio a igualdade. Julimar ganhou a disputa com a marcação e conseguiu dar um toque na bola, deixando ela ajeitada para Léo Gamalho finalizar rasteiro, no cantinho esquerdo, sem chances de defesa.

E já nos acréscimos, no último lance da partida, saiu a virada. Marlon cobrou falta na direita, levantando para a área e Liel apareceu de cabeça para ganhar a disputa pelo alto, surpreender Wilson e garantir a vitória para os donos da casa.

Como ficou?

Com o resultado, o Tigre chega aos 12 pontos e alcança a décima posição na tabela. Logo acima, com os mesmo números, mas com um empate a mais, que é critério de desempate, está o Coxa.

Na próxima terça-feira (16), o Coritiba volta a campo, mas dessa vez em casa, no Couto Pereira, para enfrentar a equipe do São Bento, às 19h15. Três dias depois, na sexta, o Criciúma visita o Vitória, no Barradão, às 21h30.