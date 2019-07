Cruzeiro recorre por dívida de Willian e um novo julgamento será marcado

Após ser Cruzeiro acionado na FIFA pelo Zorya, da Ucrânia, referente a dívida de 1,5 milhão de euros da compra do atacante Willian "Bigode", em 2013, o clube mineiro perdeu o processo em primeira instância, e foi punido com a perda de seis pontos no Campeonato Brasileiro. No entanto, os advogados da Raposa entraram com um recurso conseguindo uma liminar que foi aceita pela federação e o CAS - Corte Arbitral do Esporte. Um novo julgamento será marcado dentro de aproximadamente 10 meses.

Foto:Reprodução/Cruzeiro

Willian foi o principal jogador da equipe celeste e o preferido da torcida no ano de 2013. O jogador disputou 185 jogos com a camisa celeste, marcando 40 gols e dando 24 assistências. Bigode ganhou três títulos pelo Cruzeiro, sendo eles os dois Campeonatos Brasileiros (2013 e 2014) e um Mineiro (2014). O atacante se despediu da equipe mineira no início de 2017, quando foi para o Palmeiras.

Confira a nota do Cruzeiro

“O Cruzeiro, conforme nota oficial da FIFA divulgada ontem, não corre nenhum risco de perda de pontos no Campeonato Brasileiro ou qualquer outra competição que esteja disputando.

Há um processo tramitando na FIFA, do FC Zorya da Ucrânia contra o Cruzeiro Esporte Clube, relativo à transferência do atleta William Bigode.

O Cruzeiro EC perdeu a causa em primeira instância, mas, em seguida, entrou com um recurso conseguindo uma liminar que foi aceita pela FIFA e pelo CAS - Corte Arbitral do Esporte. Um novo julgamento será marcado dentro de aproximadamente 10 meses. Segundo nosso advogado internacional, Dr. Breno Tanuri, se houver nova derrota, o Clube terá 90 dias para efetuar o pagamento da dívida.

Diante disso, nāo há nenhuma verdade quando se fala em perda de pontos”.