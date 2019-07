Santos analisa quatro terrenos para construir CT de base 

O Santos está analisando pelo menos quatro novos terrenos para a construção de um centro de treinamento para atletas da categorias de base. A ideia da diretoria é inaugurar o CT até dezembro de 2020. O presidente José Carlos Peres trabalha em contato com as prefeituras de São Paulo e Santos para o prosseguimento do projeto.

A alternativa principal do clube é um sonho antigo. Trata-se da área de 286 mil metros quadrados da Associação dos Funcionários da Cosipa (AFC), no bairro da Cidade Náutica, em São Vicente. O alvinegro teve uma oferta recusada num valor de R$43 milhões, em julho de 2018.

Para o fechamento do negócio, a diretoria estima que uma nova proposta, com valor de R$50 milhões seja suficiente para a compra do terreno, e mais R$50 milhões para a construção do CT.

Também estudada pela diretoria, as outras opções são áreas no bairro do Jóquei, em São Vicente, Morro da Nova Cintra, em Santos, e um território pertencente ao grupo Peralta, que fica próximo à rodovia dos Imigrantes.

Recentemente Jose Carlos Peres disse ao Sportv que usará dinheiro da venda de Rodrygo ao Real Madrid para investir em infraestrutura, e lamentou o fato do Santos estar atrasado nesse quesito.