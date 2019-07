 Gustavo Ferrareis e Richard Franco são apresentados no Avaí

Avaí parece ter aproveitado bem a pausa no Campeonato Brasileiro Série A para a Copa América. Foram apresentados nesta quarta-feira (10) dois novos reforços para a equipe nesta temporada. O atacante Gustavo Ferrareis, camisa 96, e o volante paraguaio Richard Franco, responsável pela camisa número 27, já estão aptos para estrear na volta do Brasileirão no próximo sábado (13), contra o Fortaleza.

Gustavo começou na categorias de base do Internacional, onde se destacou e acabou sendo promovido até o time principal em 2014. O atacante passou também pelo Bahia através de um empréstimo, Figueirense e o Botafogo do Rio. Na coletiva de apresentação, o atacante falou sobre a expectativa da nova experiência em um grande clube que está em situação complicada. O Avaí segue em último, com quatro pontos.

"Eu encaro todas as vezes que eu chego nos clubes como o desafio da minha vida. Não vai ser diferente aqui. Acho que a gente tem um caminho longo para percorrer, desde o início que eu soube que viria para cá eu tinha isso na minha mente, que eu tinha que dar a minha vida pelo Avaí e tirar ele dessa situação. O Avaí não merece estar na posição que está, com certeza no resto da temporada a gente vai mudar essa situação. Tem que mostrar dentro de campo, ganhando os jogos para que a situação se reverta".

Já o volante Richard iniciou no time paraguaio Club General Díaz. Em 2016, transferiu-se para o Sol de América, completando 83 jogos e 12 gols. Conta também com convocações para amistosos da Seleção do Paraguai.

O diretor de esporte, Joceli dos Santos, falou em entrevista sobre cobranças da torcida devido a situação atual do time. Garantiu que as contratações serão eficientes e ajudarão a retomar a qualidade.

“O Avaí não ficou parado durante a Copa América e procuramos oferecer ao treinador Valentim o material solicitado para reforçar o grupo nesta retomada. São atletas de grande potencial e que poderão nos ajudar nesta recuperação. Sei dos desejos do torcedor, mas quero que confiem no trabalho que estamos realizando, o mesmo trabalho que já deu acessos e título ao Avaí. Confiamos em tudo que está sendo feito para deixar o clube onde sempre desejamos".

Válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Fortaleza acontece neste sábado (13), no Castelão, às 17h. Será a primeira partida oficial das duas equipes, após a pausa da Copa América.