Jorge Jesus lamenta estreia pelo Flamengo: “Não saio satisfeito”

Dia de expectativas e de estreia. O jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil entre Flamengo e Athletico-PR terminou em 1 a 1, mas o destaque mesmo foi para o início da trajetória do treinador português Jorge Jesus à frente do time carioca. Depois da peleja, o comandante destacou a intensidade das duas equipes e exaltou a qualidade técnica dos rubro-negros carioca e paranaense.

“Foi um jogo com uma intensidade muito alta, equipes com velocidade de jogo enorme. A grama sintética permite que o jogo tenha uma velocidade onde o gramado não tem. Foi um jogo bem jogado técnica e taticamente pelas duas equipes. No âmbito defensivo não foi fácil”, declarou.

E completou, em seguida, demonstrando inconformismo com o resultado.

“Não saio satisfeito com o empate, mas na primeira parte da eliminatória é um resultado que serve mais ao Flamengo. Viemos com uma ideia de jogo para poder disputar aqui e ganhar”, afirmou.

O técnico ainda falou a respeito da montagem do time, evidenciando o papel importante dos atacantes Bruno Henrique e Gabigol.

“[...] Adotamos um sistema de jogo com muita autoridade e focado nas saídas do Bruno e do Gabi. Falta ainda um jogo e teoricamente foi um resultado melhor para o Flamengo”, ressaltou.

O Mister — como gosta de ser chamado — também avaliou a postura do rival paranaense. Além disso, parabenizou a equipe de arbitragem, que foi responsável pela anulação de três gols do time da casa, entre outros lances polêmicos.

“O Athletico é um time que trabalha há vários anos. Tivemos dificuldade de segurar o lateral-esquerdo no início. Todas as marcações do árbitro foram bem assinaladas e quero dar os parabéns para equipe de arbitragem”, concluiu.