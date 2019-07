Grêmio e Bahia empatam e levam decisão para jogo de volta da Copa do Brasil

Primeiro confronto das quartas de final da Copa do Brasil, disputado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre

INCIDENCIAS : Primeiro confronto das quartas de final da Copa do Brasil, disputado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Tudo aberto. Grêmio e Bahia empataram por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (10), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em partida válida pelo primeiro confronto das quartas de final da Copa do Brasil. Everton abriu o placar para a equipe da casa. Gilberto, no início da segunda etapa, deixou tudo igual ao marcar para o Esquadrão.

O jogo de volta ocorre na próxima quarta-feira (17), às 19h15, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Quem vencer, avança às semifinais. Qualquer empate leva a decisão da vaga para a disputa de pênaltis.

As duas equipes, a partir de agora, voltam às atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (13), às 16h, o Grêmio recebe o Vasco em Porto Alegre. O Bahia, por sua vez, entra em campo às 19h para enfrentar o Santos, no estádio Pituaçu.

Gol de cá...

O panorama da partida foi definido logo no início. Enquanto o Grêmio buscava espaços para chegar com perigo, o Bahia esperava a melhor oportunidade para encaixar um contra-ataque e tentar surpreender o Imortal. Aos poucos, a equipe da casa tomou conta do jogo.

Mesmo com a soberania gaúcha, o Tricolor de Aço quase abriu o placar quando Élber recebeu na esquerda e tocou para o meio. Ramires aproveitou o passe e bateu de primeira, mas a bola passou ao lado do gol de Paulo Victor. A resposta do Grêmio veio logo em seguida. Jean Pyerre arriscou da entrada da área e acertou a trave do Bahia.

Pouco depois, Douglas Friedrich operou um milagre ao defender a cabeçada a queima roupa de André. Entretanto, no último lance da etapa inicial, o goleiro do Bahia derrubou Everton na área e o árbitro marcou pênalti. O próprio atacante do Grêmio cobrou e abriu o placar para os donos da casa.

Gol de lá...

Quando parecia que o Grêmio iria ainda mais para cima do Bahia, o Tricolor de Aço tratou de empatar a partida logo no começo da etapa final. Artur cobrou escanteio, Moisés desviou e Gilberto apareceu na segunda trave para completar para as redes de Paulo Victor.

Sem conseguir encontrar espaços na defesa do Bahia, restou ao Grêmio arriscar chutes de fora da área. Everton tentou, mas não levou levou perigo. Luan, ao aproveitar uma sobra, também finalizou e quase conseguiu colocar a equipe da casa de novo na frente.

Além de não conseguir assustar o Bahia, o Grêmio quase virou a derrota na reta final. No último lance do jogo, Artur passou por Kannemann, ficou cara a cara com Paulo Victor, mas finalizou para fora e desperdiçou a chance de virar a partida.