Palmeiras bate Internacional na ida das quartas pela Copa do Brasil

Palmeiras e Internacional se enfrentaram, nesta quarta-feira (10), no Allianz Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O primeiro tempo foi bem truncado no meio de campo e ambas as equipes cometeram muitas faltas. Foram dez cometidas pelo Palmeiras e doze pelo Inter. Não tiveram muitas chances claras de gol e o visitante apresentou problemas ofensivos.

Aos 20 minutos, na primeira finalização do Palmeiras, a equipe abriu o placar. Bruno Henrique cruzou para Zé Rafael, dentro da área, que finalizou, marcando para o Verdão. Dois minutos depois, veio a reação do Colorado. Nico López ajeitou a bola e arriscou de fora da área. Weverton fez a defesa, impedindo o empate.

Bruno Henrique, aos 41 minutos, cobrou uma falta em cima da barreira. Na sobra, Dudu encheu uma bomba. A bola passou raspando na trave e quase aumentou a vantagem para o Alviverde.

Ao final da primeira etapa, aos 48 minutos, Dudu cruzou dentro da área. Felipe Melo tentou cabecear e errou. Luan conseguiu acertar o cabeceio, mas a bola foi direto para as mãos do goleiro Marcelo Lomba.

No começo do segundo tempo, o Internacional apresentou melhora na parte ofensiva e passou a trabalhar mais a bola no campo de ataque. O Palmeiras teve diversas chances para um contra-ataque, mas não soube aproveitar as oportunidades.

Dudu, aos sete minutos, recebeu passe na entrada da área e bateu com força, mas a bola passou por cima do gol. Três minutos depois, mais uma chance para o atacante. Bruno Henrique recebeu de Deyverson e inverteu para Dudu, que chutou para fora.

Aos 24, Uendel toca para Nico López, na esquerda da grande área, que devolve para o lateral. Uendel bate, mas a bola vai para fora.

Deyverson, aos 34 minutos, recebeu de Zé Rafael, na entrada da área e ajeitou para Bruno Henrique. O volante bateu, mas foi travado por Bruno.

A partida de volta será na próxima quarta-feira (17), no Estádio Beira-Rio, às 21h30. Antes disso, as equipes entram em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras enfrenta o São Paulo no próximo sábado (13), no Morumbi. Já o Internacional visita o Athletico Paranaense, no domingo (14).