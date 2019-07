Visando se distanciar do Z-4, América-MG recebe Figueirense no Independência

Após a pausa da realização da Copa América no Brasil, América-MG e Figueirense medirão forças na manhã deste sábado (13), às 11h, no estádio Independência, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

América de olho na vitória

Atualmente na zona de rebaixamento, na 18ª colocação e com apenas 5 pontos, o Coelho não sabe o que é vencer há três rodadas. Mesmo com uma vitória neste sábado, o time de Marcelo Barbieri não deve deixar a zona da degola.

Em 23 dias de intertemporada, o América apresentou um bom futebol nos jogos treinos realizados durante o período. De início, a equipe venceu o Cruzeiro e, em seguida, bateu o Atlético-MG, na Cidade do Galo.

Para o jogo contra o time catarinense, a equipe deve ser a mesma que venceu o rivais de Belo Horizonte, tendo somente o meia Luiz Fernando (lesionado), como desfalque. A provável escalação terá: Thiago; Diogo Ferreira, Paulão, Lima e João Paulo; Juninho, William Maranhão, Michel Bastos e Bilu; Belusso e Felipe Azevedo.

Já o Furacão do Estreito...

A situação dos catarinenses é mais confortável. Atualmente na 8ª posição, e com 13 pontos, O Figueirense está a três pontos de distância do G-4 e tem apenas uma derrota nas últimas cinco partidas.

No último treino ministrado pelo técnico Hemerson Maria, há apenas uma dúvida no time que deve começar o jogo contra o Coelho: Patrick ou Zé Antônio como primeiro volante da equipe. Vale lembrar que, no último jogo antes da pausa da Copa América, Zé Antônio estava suspenso e quem atuou foi Patrick. E o comandante do Furacão do Estreito gostou do que viu.

O provável Figueirense tem: Denis; Victor Guilherme, Alemão, Ruan Renato e Matheus Destro; Patrick (Zé Antônio), Betinho e Tony; Fellipe Mateus, Willian Popp e Rafael Marques.