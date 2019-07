Rodrigo Santana lamenta derrota do Atlético-MG e afirma: "Não esperava esse resultado"

O Atlético-MG não estava em seus melhores dias e acabou sendo derrotado por 3 a 0 pelo rival Cruzeiro, em partida válida pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, no estádio Mineirão. De acordo com o técnico Rodrigo Santana, em entrevista coletiva após o fim da partida, os erros individuais foram decisivos.

"A gente estava fazendo um jogo controlado, encaixado e, quando a gente tomou o primeiro gol, fez com que o Cruzeiro voltasse para suas características. O adversário baixou as linhas, ficou lá trás e, infelizmente, em um descuido, acabamos entregando esses dois gols. Acho que faltou um pouquinho de agressividade do meio campo para frente, procuramos corrigir no intervalo e no segundo tempo ser mais agudo", expressou.

A equipe alvinegra vinha treinando durante duas semanas de intertemporada, visando o clássico de hoje. Em um balanço total, foram dois períodos de concentração na Cidade do Galo e dois jogos treinos disputados. O comandante alvinegro confessou que não esperava esse resultado e que o time precisará redobrar as atenções no jogo da volta, se quiser garantir vaga às semifinais.

"A gente não esperava esse resultado. Mérito deles que foram muito efetivos nesses três gols. Principalmente, nesses dois que acabamos entregando. No clássico a gente sabe que quem errar menos, sai vencedor. Temos que entrar muito aplicados, redobrar as atenções e procurar pressionar ao máximo o adversário. Se estivermos em uma noite como a de hoje, a gente tem possibilidades", detalhou.

Por fim, o treinador recém efetivado do Atlético-MG revelou que as jogadas dos gols do rival foram alertadas em forma de vídeo, durante a pausa para a Copa América. Ainda de acordo com ele, a equipe vai seguir o planejamento adotado pela comissão técnica, e irá levar um time alternativo para o duelo do fim de semana, contra a Chapecoense.

"Esse erro de hoje (perda de bola e contra-ataque) foi alertado. Acredito que o primeiro gol que nós tomamos no primeiro jogo da final (Campeonato Mineiro) foi dessa forma. A gente perdeu a bola na frente da área e o adversário foi muito forte nessas situações. Alertamos, passamos vídeos e, hoje, infelizmente, acabamos errando novamente. Para o jogo de domingo, iremos com um time alternativo e vamos procurar fazer um grande jogo, porque o Brasileirão é muito importante para a gente. Depois voltamos as atenções para a Copa do Brasil", finalizou.

Antes da jogo da volta da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (17), às 19h15, no estádio Independência, o clube mineiro tem compromisso em Chapecó, no domingo (14), às 19h, pelo Campeonato Brasileiro.